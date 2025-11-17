入秋最強冷空氣南下 北東轉雨降溫、周三周四苗栗以北12度

今（17）天東北季風增強，入秋最強冷空氣南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降。（圖：氣象署提供）

今（17）天東北季風增強，入秋最強冷空氣南下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今晨在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。

吳德榮說明，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢。今日各地區氣溫為北部25降至17度、中部18至30度、南部19至31度及東部17至29度。

吳德榮指出，明日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。周三、四迎風面水氣逐日略減，周三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮續指，周三北台偏涼微冷，周四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度有段差距，但氣溫比前周低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，周五至下周日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下周日東北季風減弱，各地氣溫回升。