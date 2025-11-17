入秋最強冷空氣南下「急凍一週」！專家：北台低溫驟降至12度

今(17)日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東半部轉有雨，氣溫逐漸下降，類似天氣將持續到一週。 圖：張良一 / 攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 上午東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨，對此，氣象專家吳德榮指出，今(17)日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東半部轉有雨，氣溫逐漸下降，類似天氣將持續一週，最冷的時間在19、20日，苗栗以北低溫下探至12度，預計23日才會回溫。

吳德榮指出，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，今日各地區氣溫為：北部25降至17度、中部18至30度、南部19至31度、東部17至29度。

根據最新模式模擬顯示，明日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷，19、20日迎風面水氣逐日略減，19日北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，20日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。

雖然雨量減少，不過19、20日的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少；21至23日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，其中21、22日北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼，23日東北季風減弱，各地氣溫回升。

