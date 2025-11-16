入秋最強冷空氣南下！愈晚愈涼下探20度↓ 迎風面轉濕涼防大雨

今（17）天東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。至於其他地區，早晚低溫20至22度，高溫約26至30度。

降雨方面，迎風面水氣多，雨勢也是愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，此外，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣。

另外，氣象署發布「濃霧特報」，清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，台南市、嘉義縣、嘉義市已出現能見度不足200公尺的現象，新北市能見度亦較低，駕駛朋友請注意路況安全。

還有要留意，由於東北風明顯增強，今日台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，除沿海地區外，部分內陸地區風力也偏強，戶外作業或活動請留意安全。

氣象專家林得恩指出，這波冷空氣的最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11//19）；氣象署預報，週三（19日）最低溫將來到16度，週四甚至下探到15度，預計週末溫度才漸漸回升。

一週天氣、溫度變化。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積，晚起東北風可能挾帶微量境外移入影響台灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。

竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

