入秋最強冷空氣南下 週三、週四北部低溫12度





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，應注意。今日各地區氣溫為：北部25降至17度，中部18至30度，南部19至31度，東部17至29度。

吳德榮指出，明(18)日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、四(19、20日)迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

廣告 廣告

吳德榮表示，週五至週日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。週日東北季風減弱，各地氣溫回升。

更多新聞推薦

● 郭正亮警告「若台灣介入中日爭端，一定受牽連」 翁達瑞：任憑中國霸凌鄰國