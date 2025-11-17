入秋最強冷空氣南下 週三、週四北部低溫12度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，應注意。今日各地區氣溫為：北部25降至17度，中部18至30度，南部19至31度，東部17至29度。
吳德榮指出，明(18)日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、四(19、20日)迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。
吳德榮表示，週五至週日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。週日東北季風減弱，各地氣溫回升。
更多新聞推薦
其他人也在看
【動畫說時事】入秋最強冷空氣南下 苗栗以北清晨恐剩12度
東北季風11/17起明顯增強，入秋以來最強冷空氣到，北台灣今夜開始急降溫。桃園以北白天21至24度，入夜後下探19至20度，中南部早晚也僅20多度。晚間水氣增多雨勢更明顯，北海岸與大台北山區有降雨，宜蘭亦有局部大雨發生機率。太報 ・ 7 小時前
天氣》冷空氣「逼近冷氣團等級」 今越晚越濕冷 這2天剩12度
東北季風今天（17日）起增強，是入秋以來最強一波冷空氣，今天入夜後就會開始降溫，氣象專家吳德榮表示，周三、四（19、20日）苗栗以北清晨低溫僅剩12度；氣象粉專「台灣颱風論壇」也指出，這波冷空氣威力逼近冷氣團等級，北部較為濕冷，中南部日夜溫差會超過10度，提醒民眾注意天氣變化。中時新聞網 ・ 10 小時前
入秋最強冷空氣「逼近冷氣團等級」！今越晚越濕冷 這兩天剩下12度
東北季風今日（11/17）開始增強，是入秋以來最強的一波冷空氣，今晚入夜後就會開始降溫，北台灣溫度率先下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21至24度，入夜後會降至19、20度，其他地區早晚低溫約20至22度，至於白天仍較舒適溫暖，高溫約26至30度。太報 ・ 9 小時前
「越想越害怕」她待業1個月收到offer卻想逃 網勸：先不要衝動上班！
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導換工作到底要不要「先上車再說」？年底職缺少、心情更混亂。一名女網友發文表示，自己9月離職後休息一個月才開始找工作...FTNN新聞網 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣南下「急凍一週」！專家：北台低溫驟降至12度
[Newtalk新聞] 上午東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨，對此，氣象專家吳德榮指出，今(17)日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東半部轉有雨，氣溫逐漸下降，類似天氣將持續一週，最冷的時間在19、20日，苗栗以北低溫下探至12度，預計23日才會回溫。 吳德榮指出，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，今日各地區氣溫為：北部25降至17度、中部18至30度、南部19至31度、東部17至29度。 根據最新模式模擬顯示，明日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷，19、20日迎風面水氣逐日略減，19日北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，20日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。 雖然雨量減少，不過19、20日的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少；21至23日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的新頭殼 ・ 7 小時前
東北季風增強！鄭明典貼特殊「雲街圖」：強冷空氣南下中
生活中心／徐詩詠報導冷空氣將報到！針對今（17）日全台各地天氣，中央氣象署指出今日東北季風增強，各地天氣轉涼，同時發布海上強風特報。降雨方面，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。此外，前氣象局長鄭明典也在臉書分享衛星雲圖，點出特殊的「雲街」情況，說明：「強冷空氣正在南下中。」民視 ・ 8 小時前
入秋最強冷空氣南下 北東轉雨降溫、周三周四苗栗以北12度
今（17）天東北季風增強，入秋最強冷空氣南下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今晨在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨中廣新聞網 ・ 10 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
全台有感降溫！林得恩示警：最冷時段落在11/18晚至11/19
今天(17日)東北季風增強，天氣愈晚愈涼，雨勢也越明顯，氣象專家林得恩指出，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19），同時強調這波還不是冷氣團，也不是寒流。中天新聞網 ・ 9 小時前
厄瓜多公投拒絕美軍重返 親川普總統遭受政治重擊
厄瓜多選民在16日的公投中明確拒絕讓美軍基地重返這個國家，這對美國總統川普(Donald Trump)的支持者─厄瓜多總統諾波亞(Daniel Noboa)來說，將是一記政治重擊。 根據已開出的四分之三票數，約有60%的厄瓜多人對解除一項長期的外國基地禁令說「no」。 這項拒絕實際上將阻擋美軍重返位於太平洋沿岸的曼塔空軍基地(Manta Airbase)，這裡一度是華盛頓打擊毒品行動的中心。 這對諾波亞來說是嚴重的挫敗，他把自己的政治前景押注在打擊猖獗的毒梟暴力、以及與川普建立聯盟之上。 厄瓜多舉行這場公投之際，正值美軍在加勒比海和太平洋對被控販毒的船隻發動攻擊，這項看法分歧的政策獲得諾波亞支持。 厄瓜多擁有將近1,400萬的合格選民，他們在公投中投票決定是否要推翻2008年對外國軍事基地的禁令。 此外，選民也被問到其他問題：是否應結束對政黨的公共資助、是否應減少國會議員人數、是否應設立一個民選機構來起草新憲法。 根據初步的開票結果顯示，這些提案也都以較大差距未能過關。 諾波亞表示，「我們尊重厄瓜多人民的意願」，接受這個結果。(編輯：許嘉芫)中央廣播電台 ・ 5 小時前
東北季風增強 北市山區大雨特報
中央氣象署表示，受到東北季風影響，今天台北市山區有局部大雨發生機率，除須防瞬間大雨，山區也要慎防坍方、落石和溪水暴漲；據指，稍早北投區鞍部時雨量達47毫米。台北市政府指出，由於東北季風增強，目前台北市迎風面山區有較強對流雲系發展，稍早北投區鞍部時雨量達47毫米，氣象署已針對士林、北投山區發布大雨特報自由時報 ・ 7 小時前
北極冷空氣南送台灣？小心斷崖式降溫 鄭明典示警了
北極冷空氣南送台灣？小心斷崖式降溫 鄭明典示警了EBC東森新聞 ・ 1 天前
明星廚藝戰！安心亞.林予晞.黃偉晉10位「廚助」一較高下
台北市 / 綜合報導 以料理競賽為主軸的實境節目，特別邀請10位明星擔任大廚助理，與知名主廚一起組隊，並且展開激烈的廚藝競賽，每一集都高潮迭起，因為大家火力全開的同時，也狀況百出。實境料理節目說：「加油，加油，加油，這是運動會吧。」喊完口號，所有人爭先恐後拿食材，努力爭取時間，實境料理節目，由金鐘影后鍾欣凌主持，集結安心亞林予晞黃偉晉等，10位明星擔任廚助，和名廚一同組隊，展開一連串的，激烈廝殺賽，所有人都火力全開，同時狀況百出。藝人胡宇威說：「哇，完蛋了，往下看，整個手指頭已經冒血了。」原住民食材挑戰賽中，胡宇威在烹煮過程中，不小心劃傷手指。藝人陳庭妮說：「他們(工作人員)就說，你要不要去看看他，我說為什麼，他說他受傷，我說，蛤，我說，我就夾著那塊肉說，我去幫他補一下血，我就走過去。」驚嚇之餘，馬上給胡宇威，滿滿的餵食與關心，顯現夫妻的好感情，除了廚藝表現，重新配對的大洗牌環節，也掀起一波高潮。主持人鍾欣凌說：「請翻板，一二三，陳勇孝。」藝人安心亞說：「勇孝，勇孝，勇孝，勇孝。」兩人堅定的選擇彼此，讓鍾欣凌吐槽，安心亞是不是有給主廚施壓，主持人鍾欣凌說：「你心甘情願嗎。」主廚陳勇孝說：「有一點。」主持人鍾欣凌說：「什麼叫做有一點。」事後的訪問，兩個人的互動，也十分逗趣，主廚陳勇孝VS.藝人安心亞說：「我的祕訣就是(選主廚)眼光好，我在做菜的時候，蠻多都是他，私下在指導，所以你才有今天的成績，沒有啦。」最新一集，祭出新的賽制，進行多人團體賽，精彩的對決，究竟最後誰能勝出，觀眾拭目以待。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
墾丁條件好卻很難玩！他嘆「觀光資源太少」 網曝關鍵：法規嚴格難開發
這名網友日前在PTT以「終於知道墾丁難玩在哪裡了」為題發文表示，週末他要到墾丁參加婚禮，早上6點多從台北搭高鐵到高雄左營，再租車開到目的地，抵達時間已經是11點半左右，「同樣的時間我早就在沖繩或福岡爽玩了！」原PO認為，墾丁的先天條件其實很不錯，觀光資源卻很少，...CTWANT ・ 6 小時前
冬盟》中職內戰單隊狂敲16安 史上最多
今天亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊投手大崩壞，推派7投只有陳原維無失分，全場被敲16支安打，有多達9次四壞，賽後台灣山林隊在場上集合講話。台灣山林隊先發投手余謙合計1局掉4分，苦吞首敗、翁瑋均2局掉2分、陳聖凱1局掉2分、李家明0.1局掉3分、陳英睿1.1局掉3分、林華偉1.2局掉1分非自責，全場被擊出自由時報 ・ 19 小時前
天氣》入秋最冷東北風！這兩天「低溫只剩15度」 一周天氣3變化
由於迎風面水氣多、東北季風增強，明（17）日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，竹苗及花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有零星降雨，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，晚上低溫約19、20度。氣象署表示，周二、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北低溫下探16至18度，南部、花東低溫18至21度。中時新聞網 ・ 20 小時前
「咔嗒」一聲不能忽略！嬰幼兒髖關節發育不良，早期發現可免開刀
現代人孩子生得少，每個孩子出生都是家中最珍愛的寶貝，寶貝能健健康康長大是每位家長最大的願望，但千萬不要忽略在幫寶貝換尿布時，髖關節處發出的小小「咔嗒」聲響，有可能是小寶貝的髖關節脫臼了，如果能儘早發現及治療，就不必面臨到手術治療，甚至造成終生跛行的遺憾，別讓小朋友輸在起跑點上。 什麼是發展性髖關節發育不良?發展性髖關節發育不良(Developmental Dysplasia of the Hip, DDH)，為嬰兒或兒童的髖關節非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變引起的問題，發生率約為千分之1.5，雖然發生率不高，卻是嬰幼兒最常見髖部疾病。根據統計，發展性髖關節發育不良的患者以女性居多，且有半數以上的患者為兩側性發生，約有二至三成的患者為單側發生，而左側髖關節比右側的發生率來得高。 發展性髖關節發育不良並非關節一定有脫臼，因程度的不同，髖關節發育不良可能造成關節不穩定、半脫位、甚至完全脫臼。脫臼程度輕重不同，有些可以徒手復位，若是無法徒手復位者，則建議接受手術治療。 早日診斷，避免日後手術 嬰兒剛出生時，髖關節異常往往不容易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後逐漸會出現脫臼、常春月刊 ・ 8 小時前
少子化成國安危機！石崇良坦言：很難靠單一「兒家署」解決
少子化升溫成國安危機，總統賴清德日前宣布，衛福部將新設「兒少及家庭支持署」，以整合兒童與家庭相關政策與服務。衛福部長石崇良今（17）日進一步說明初步規劃，強調未來的兒家署會將原本散落在各單位的兒童業務整合在一起，並在跨部會合作上，成為推動兒童健康政策的總窗口。太報 ・ 5 小時前
強冷空氣南下 鄭明典秀圖曝「雲街」出現了
強冷空氣南下 鄭明典秀圖曝「雲街」出現了天氣多一典 ・ 3 小時前
東北季風來襲 澎湖輪明天取消2航班
今年入秋最強一波東北季風今（17）日報到，台灣航業高雄分公司宣布，往來高雄-澎湖間「澎湖輪」受東北季風影響海象不佳，取消11月18日（二）往返高雄及澎湖間航班，共計取消2航班。根據中央氣象署發布訊息，今東北季風增強，是入秋後抵達台灣最強一波冷空氣，東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島自由時報 ・ 8 小時前