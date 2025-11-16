入秋最強冷空氣南下！週一北台率先濕冷 中部恐探13度

入秋最強冷空氣明起報到，北部、東北部率先轉濕涼。（示意圖／Pixabay）





入秋最強冷空氣即將報到！中央氣象署表示，明天起較強東北季風增強，北部及東北部率先轉為又濕又涼的天氣。週二至週四清晨全台普遍轉涼，台南以北及東北部低溫可下探15至16度，其他地區約17至19度，其中中部空曠地區在週四清晨甚至可能降到13度，預計要到週六氣溫才會明顯回升。

氣象署預報員張承傳表示，明天起北方有較強冷高壓南下，帶來明顯的東北季風，北部及東北部溫度首先下滑。週二高壓南壓到長江流域附近，週二、週三整天偏涼；週四、週五仍有高壓陸續南下遞補，冷空氣持續影響，回溫空間有限。要到週六高壓東移出海、風向轉為偏東風後，各地白天氣溫才會明顯回升。

廣告 廣告

溫度方面，今日日間各地高溫約27至29度，天氣依然偏暖。明天起北部及東北部開始降溫，清晨至上午約22至23度，晚間降到約20度；週二、週三白天高溫僅約19度，清晨低溫約16至17度，體感濕冷明顯。

北部、東北部率先轉濕涼，週二至週四清晨台南以北及東北部低溫可降至15至16度，中部空曠地區週四清晨恐探13度。（圖／氣象署）

中部地區明天白天仍有26至27度，但週二、週三高溫將下滑至22至23度，低溫約16至17度。南部明天白天仍有24至25度，低溫約17至18度；花東地區明天高溫約26度，週二、週三降到22至23度。張承傳提醒，週四清晨北部仍偏冷，中南部受輻射冷卻影響，局部空曠地區低溫可能比北部更低，中部空曠區最低可見約13度。

降雨方面，今天天氣以多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，大台北平地、花東及恆春半島有零星降雨。明、後天東北季風最強，水氣明顯增多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭將是雨勢最多的區域，降雨時間長，須留意局部大雨；桃園以北降雨機率偏高，新竹、苗栗及花蓮有局部短暫雨，台東、恆春及中南部山區則有零星雨勢，中南部平地多半維持多雲到晴。

週三起水氣略減，北部、東北部及東部仍有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星降雨，中南部則大致多雲到晴。週四至週六水氣再減少，僅基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其餘地區以多雲到晴為主，天氣逐步穩定、溫度也會慢慢回升。

此外，今、明兩天風勢也會明顯增強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春及離島有機會出現平均風力6級、陣風8級的強陣風。氣象署提醒，沿海空曠地區及海上活動需格外注意安全，民眾外出也要留意保暖與防風，尤其是早晚溫差變化。

今、明兩天風勢明顯增強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春及離島可能出現平均6級、陣風8級的強風。（圖／氣象署）

更多東森新聞報導

把握週末好天氣！下週一冷空氣報到 最冷僅14度

氣溫溜滑梯！下週冷空氣報到 12縣市低溫恐下探至14度

湄南河水壩滿載洩洪 村莊防洪堤不堪負荷潰決

