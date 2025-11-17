入秋最強冷空氣報到！ 北台灣入夜轉濕冷 氣溫預計周末回升

台北市 / 袁孟涵 綜合報導

全台將迎來入秋以來最強的一波冷空氣！氣象署指出，今(17)日東北季風逐漸增強，北部、東北部及東部天氣轉為陰雨，天氣較為濕冷，氣溫急速下降，預計在夜間下滑至19至20度；中南部雖然不太下雨，但要留意日夜溫差，各地明顯轉冷。周三、周四清晨是本波冷空氣最強時段，氣溫預計週末漸漸回升。

中央氣象署表示，今日一早受東北季風增強影響，北部及東半部降雨比例提高，氣溫同步下降。北台灣雲量增加，迎風面水氣越晚越多，基隆北海岸、宜蘭以及大台北山區的降雨時間較長，局部地區有出現大雨的可能；桃園以北亦會出現短暫雨，竹苗與花蓮為局部降雨，台東、恆春半島以及中南部山區則可能有零星降雨。中南部天氣則較為穩定，不過夜間氣溫下滑，形成明顯的日夜溫差。

氣象署提醒，周三、周四清晨是本波冷空氣最強時段，尤其周三中部以北、宜蘭地區低溫15到17度，花東及南部低溫18到19度，提醒大家多注意保暖。

