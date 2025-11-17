入秋最強冷空氣報到！將成為今年首波冷氣團？專家揭達標關鍵

台北站測最低溫度介於攝氏12至14度的話，才是大陸冷氣團的等級。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 入秋最強冷空氣今(17)日南下，北部氣溫最少會降10度，對此，氣象粉專《林老師氣象站》指出，入秋迄今真正的冷氣團，都還沒正式下來，台北站測最低溫度介於攝氏12至14度的話，才是大陸冷氣團的等級，這波冷空氣最冷時間明(18)晚至後(19)天，將是這波冷空氣的觀察重點。

氣象署指出，今天上半天仍較為溫暖，北部及宜蘭有26至28度，中南部及花東約30度左右；但下半天逐漸降溫，明天北部及宜蘭整天不超過20度，19、20日清晨最冷，中部以北、宜蘭僅15至17度，其他地區18至19度，中南部白天高溫也只有22至25度，明顯轉涼。

廣告 廣告

對此，《林老師氣象站》指出，根據中央氣象署數位科普網的說明，每年當台灣處於東北季風期，一般5至7天會有一次冷鋒通過，導致氣溫下降並下雨，這種現象又以北部及東北部為最普遍，台灣西南部則因位於中央山脈西側，地形阻擋東北風，下雨機會則遠不如東北部。

在東北季風吹拂期間，當台北站量測到的最低溫度降至攝氏10度或以下時，即為「寒流」或「寒潮」等級；當台北站的最低溫度介於攝氏10度至12度(含12度)之間時，台灣則受「強烈大陸冷氣團」的影響；當台北站量測到的最低溫度介於攝氏12度至14度(含14度)之間時，則台灣即受「大陸冷氣團」的影響。

因此今年入秋迄今，台灣目前只是受到「東北季風」的影響；真正的冷氣團，都還沒正式下來，本週這波冷空氣南下，就從明天開始降溫，最冷時段會落在明晚至後天；20日白天起，溫度逐漸回升。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣骨髓移植先驅陳耀昌病逝 石崇良哀悼：再生醫療少了最重要的老師

入秋最強東北季風明天報到！低溫驟降至13度 未來一週天氣一圖看