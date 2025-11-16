入秋最強冷空氣報到！最低溫下探至15度 週三涼意全台有感

全台今天大多為多雲到晴，白天舒適溫暖、早晚偏涼。中央氣象署指出，未來一週氣溫將如「溜滑梯般」明顯下降，北台灣週二（18日）率先感受到涼意，全台週三（19日）將迎入秋以來最明顯的降溫，氣溫預計週末才會逐步回升。

氣象署表示，自明（17）日起，東北季風將逐步增強並影響台灣，北部與宜蘭地區白天將率先轉涼，中南部及東部地區則在週二起亦會明顯感受到降溫。這波冷空氣是入秋以來最明顯的一次，尤其中南部空曠地區夜間受輻射冷卻效應影響，日夜溫差大，提醒民眾務必注意保暖。

週一（17日）至週二（18日）東北季風南下帶來水氣，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，局部地區可能有大雨；桃竹苗、花蓮亦有局部雨勢，台東、恆春半島與中南部山區有零星降雨，其他地區多雲可見陽光。低溫預測，北／宜16-20度；中部18-20度；南部／花東19-22度；澎湖19-21度；金門16-19度；馬祖14-17度。

週三（19日 ）各地感受涼冷，雨勢稍緩，但迎風面的北部、宜蘭及花東仍有局部降雨，台東、恆春半島零星降雨持續，民眾外出建議攜帶雨具。低溫預測，北／宜／中部16度；南部／花蓮18度；台東20度；澎湖19度；金門15度；馬祖14度。

週四（20日）至週五（21日），東北季風持續影響，但冷空氣略弱，氣溫略回升，北部及宜花仍偏涼，日夜溫差大；降雨範圍縮小至北部山區、基隆北海岸及東半部局部地區，其他地區多雲到晴。低溫預測，北／宜／中部15-17度；南部／花蓮17-19度；台東／澎湖19-20度；金門15-16度；馬祖14-15度。

本波冷空氣預計週末（22日、23日）逐漸減弱，氣溫回升，但北部山區、基隆北海岸及東半部局部降雨仍可能出現，外出仍建議攜帶雨具。低溫預測，北／宜／南部18-21度；中部17-18度；花東／澎湖20-22度；金門16-18度；馬祖15-16度。

氣象署提醒，週六前易有較強陣風，尤其週一至週三沿海、離島及高山易有9-11級強陣風，浪高逐漸增大，各沿海及離島留意3-5米浪高，請注意安全。

