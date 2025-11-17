入秋最強冷空氣將至！ 她翻出「阿嬤級抗寒神器」 網讚：用40年還沒壞





入秋最強一波冷空氣將至，明（18）日起中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚溫差大，20日、21日東北季風影響，北部低溫下探1字頭。一名女網友日前分享她翻出「阿嬤級保暖神器」，保暖效果強到會蓋到流汗，又超耐用，陪睡40年都不會壞，讓不少人大呼：「冬天必備！」

日前女網友在Threads上分享一段影片，影片中是一條厚重的紅色毛毯，她寫道「今天回娘家，才發現我以前怎麼度過冬天的，但寒流來還是要蓋...而且很重了還要蓋三層，誰家也是這種被子，我老公過敏兒，說每次來我家都很崩潰。」

▼女網友翻出「阿嬤級保暖神器」，網讚「真的很暖！」（圖／翻攝《台大批踢踢》）

其它網友看了以後也紛紛說「這個被子跟我同款」、「我家有一件，用了40年還沒壞」、「這種被子超保暖，我們山上有，小時候蓋這個睡覺根本就是鬼壓床」、「這種被子蓋了很暖，缺點就是很重」、「阿嬤家很需要這種才暖」、「我超後悔把這棉被丟掉，現在都買不到」、「這是好貨，有寒流時當床單鋪著，一般冷時蓋一件棉被，超級寒流時二件」、「但是冬天好溫暖耶！記得冬天拿出來蓋之前先去洗衣店洗一洗，又香又柔」、「蓋這個比較有安全感耶哈哈哈」。

不過也有人不愛「看到這種被子，我的眼睛鼻子就開始癢了，根本不需要靠近」、「我阿嬤家的這件被子已經10年沒洗了吧，至從我看過她兩年過年，都只拿出來曬太陽，還是放在頂樓的地上」、「這種被子超不喜歡的」、「我兒子只要一碰到這種珊瑚絨被子眼睛就腫起來」、「我遇到這種被子都一直打噴嚏」、「我小時後如果蓋這種被子會狂踢，超悶熱」。

但也有過敏兒回文「我自己也是過敏兒，但我超愛這種被被，毛毛的舒服，但要常洗就對了」、「我是過敏兒，我也是用這個毛毯，我只有換季時會送洗，目前都沒有出現過敏症狀」。

據悉，傳統毛毯長期使用恐成塵蟎與灰塵的溫床，對過敏族群並不友善。專家提醒，該類毛毯清潔方式只能以低溫水洗並自然晾乾，乾洗、烘乾等方式皆不適用，恐造成毯體受損。使用者應定期清洗並保持通風，以降低過敏風險。

（封面圖／翻攝photoAC）

