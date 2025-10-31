入秋最強冷空氣強襲！北台降溫探18度 林老師預告：下週才會回暖

（記者許皓庭／綜合報導）氣象專家林得恩今（31）日於粉專《林老師氣象站》指出，今年入秋以來最明顯的一波降溫即將展開。受東北季風再度增強及鋒面通過影響，全台天氣型態明顯轉變，北台灣今晚至明（11月1日）晨最低溫可降至18至19度，冷空氣將一路影響至下週末。

林得恩表示，隨著東北季風南下與鋒面影響，今日環境水氣顯著增多，大氣不穩定度提升，降雨範圍同步擴大。降雨熱區集中在新竹以北、基隆與宜蘭地區，今天起花蓮、台東也可能出現局部短暫陣雨。至於中南部地區，白天仍維持多雲到晴，午後山區仍有局部降雨機會，整體天氣相對穩定。

根據林得恩最新分析，這波東北季風預估將持續影響至下週五（11月7日）或週六（11月8日）才會逐漸減弱，屆時氣溫才可能回升。受此影響，北台灣氣溫降幅最明顯，從今夜起至明晨最低溫約攝氏18至19度，白天高溫僅約23至25度，全天涼意明顯，為入秋以來溫差最大的一次。

林得恩提醒，儘管中南部白天氣溫仍偏高，但日夜溫差明顯拉大，早晚偏涼，民眾外出時應注意衣物增減，避免因氣溫劇烈變化造成不適。尤其長者、幼童及心血管疾病患者更需留意早晚氣溫驟降，做好保暖措施。

他也指出，受東北風增強影響，沿海與離島地區將出現強勁陣風與較大風浪。建議民眾若有海邊活動、釣魚或出海作業計畫，應特別注意安全，避開風浪最強時段。

此外，氣象局同步提醒，今起北部及東半部地區降雨機率偏高，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區不排除出現短暫大雨；花蓮、台東雖雨勢不強但頻率增加，須防範滑坡與落石。

中南部地區雖天氣晴朗穩定，但午後受熱對流影響，山區仍可能出現局部短暫陣雨。氣象局呼籲，白天高溫雖仍達30度上下，夜晚則降至20度出頭，民眾應留意日夜溫差、適時調整穿著。

林得恩最後提醒，這波冷空氣將是「入秋以來最明顯的降溫事件」，北部居民今晚起即可感受到秋意明顯轉濃；隨著週末至下週初東北季風持續增強，建議民眾隨時關注天氣變化，提早準備禦寒衣物。

