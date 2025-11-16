入秋最強冷空氣明來襲！下週「這天」起低溫探12度 2地區小心較大雨勢

吳德榮指出，明日將會有入秋以來最強的冷空氣南下。圖／翻攝自洩天機教室

秋高氣爽！氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中撰文指出，今日晨間受輻射冷卻影響，氣溫較昨晨間略降，截至4時42分縣市平地最低氣溫出現在新竹（關西鎮）15.7度；各地區平地的最低氣溫約在16至18度。吳德榮接著指出，北部最低溫在桃園大溪區17.4度、中部雲林古坑鄉17.2度、南部高雄内門區18.2度、東部花蓮壽豐鄉15.8度。

吳德榮接著說，根據昨日20時歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗、秋高氣爽，白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚有局部短暫降雨的機率。今日的各地氣溫為北部17至29度、中部17至32度、南部18至33度、東部16至30度。另外，明（17）日將會有入秋以來最強的冷空氣南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢，應注意。

週二（18日）東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三（19日）、週四（20日）迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天起氣溫回升。

吳德榮表示，週三、四的清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。週五（21日）、週六（22日)迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

各地氣溫方面，臉書粉專「天氣風險」指出，這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19至23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17至19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15至16度，中南部低溫16至18度，東南部低溫20度左右。週四以後冷空氣減弱，各地低溫才會以每天1度的速度回升。高溫部分，北部東北部週四前高溫17至18度，中南部高溫大概還有21至24度。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，台灣的天氣變化跟季風息息相關，但東北季風是如何形成的呢？主要是因為海洋和大陸的比熱不同。冬季時由於地面接收到的太陽熱量少於往宇宙空間輻射散失的熱量，因而大陸迅速冷卻，形成冷高氣壓；而海洋上相對較暖，形成暖低氣壓，於是冬季風就會從內陸的冷高氣壓流向海洋的暖低氣壓。

根據觀察，季風所帶來的影響在亞洲南部和東部最為明顯，冬季時高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當寒冷而乾燥的空氣自亞洲大陸吹出後，因地球自轉的偏向力，使得風在向南流動的同時，朝運動方向偏右前進，亦緩慢地以順時鐘方向旋轉，最後，當冷空氣經過東海吹到臺灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」。

另外，在冷空氣抵達臺灣之前，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣時，臺灣北部及東北部就經常會出現陰雨綿綿的天氣，就好像本週的天氣一樣，是由東北季風主宰影響，高溼、涼冷有感；甚至，還有機會提升至接近大陸冷氣團的強度等級。



