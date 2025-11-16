即時中心／梁博超報導

入秋以來最強冷空氣明（17）日南下！氣象專家吳德榮表示，明起迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢；到了週三（19日）水氣減少，降雨機率略減，週四天氣好轉，白天起氣溫回升。吳德榮也提醒，週三、四清晨在苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫仍比前週低了不少，應注意穿著調整。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗、秋高氣爽，白天舒適微熱、早晚涼，北海岸、東北部晚起有局部短暫降雨的機率。

廣告 廣告

而最新模式模擬顯示，入秋以來最強冷空氣週一（17）日開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢。週二（18日）東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

週三、四（19、20日）迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天起氣溫回升。

由於南下台灣的冷空氣、已調整得較原模擬弱，但週三、四清晨在苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

而最新模式模擬也顯示，週五、六（21、22日）迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。





原文出處：快新聞／入秋最強冷空氣明報到！北台灣轉濕冷 專家：「這天」將下探12度

更多民視新聞報導

為何突爆館長黑料？大師兄揭公司與外界認知落差極大 有不爽「針對他就好」

川投顧指路？美官方最新數據 川普近期大買「至少25億元」債券

電梯裝鏡子為了給人整理儀容？真實用途超暖心

