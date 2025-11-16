入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看

文／景點+ 秀智整理報導

近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。

圖／中央氣象署

11/17(一)東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，11/18(二)、11/19(三)受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；11/17~11/18北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區也有零星短暫雨，11/19水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，臺東及恆春半島有零星降雨機率。

11/17低溫預測:北部及宜蘭19~20度，中南部、花東及澎湖21~23度，金門19度，馬祖17度；高溫預測:北部及宜蘭23~24度，中南部及花東27~30度，澎湖及金門24~25度，馬祖21度。





11/18~11/19低溫預測:中部以北及宜蘭15~16度，南部、花東及澎湖18~20度，金門16度，馬祖14度；高溫預測:北部及宜蘭18~20度，中南部及花東22~29度，澎湖20~22度，金門20~21度，馬祖16~17度。





11/20(四)~11/21(五)東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，11/22(六)東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。





11/20~11/22低溫預測:北部及宜花15~19度，中南部及臺東17~20度，澎湖19~21度，金門15~16度，馬祖14~15度；高溫預測:北部及宜花21~26度，中南部及臺東24~29度，澎湖21~23度，金門19~23度，馬祖16~18度。





風浪綜整: 11/17~11/19東北季風南下及影響，風浪再度增大，西半部沿海風力增強到9~11級，東南部8至10級陣風，浪高增加到3至5米，11/20~11/22風浪逐漸減弱，臺灣海峽、東南部海面仍有8至9級強陣風，浪高則下降到2至3米。

