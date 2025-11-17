入秋最強冷空氣殺到！北部入夜起降溫探16度 專家曝：下週東北風接力

今天（17日）東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（17日）東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣，上半天桃園以北及宜蘭仍可見陽光，氣溫來到25、26度，不過下半天雲量增多，溫度逐漸下降，到晚間預估會降到19、20度。氣象專家透露，明後天（18日、19日）北部低溫下探16度，週四（20日）氣溫略回升，但下週又有新一波東北季風報到。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，台灣今天起受東北季風影響，水氣較多，明日及週三北部及宜蘭有雨，午後竹苗以南山區及花東山區也可能出現零星短暫雨；週四大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，氣溫略回升；週五（21日）北北基宜仍有零星降雨，週六（22日）午後大台東山區及宜蘭也有零星短暫雨

賈新興指出，下週日（23日）北海岸至宜蘭有零星短暫雨，午後山區亦有局部降雨。下週一（24日）新一波東北季風影響，午後桃園以北及宜蘭局部短暫雨，花東山區也可能有局部短暫雨；下週二至週三（25日至26日）午後山區仍有零星短暫雨。他提醒，超過5天的預報變動度大，需持續關注最新氣象資訊。

氣溫方面，明後天中部以北、宜蘭及金門低溫16～18度，南部、花東及澎湖18～21度，馬祖13～14度。週四、週五東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，週六、下週日東北季風稍減弱，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼。

