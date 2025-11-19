入秋最強冷空氣發威！北部低溫驟降至12度 11/23東北季風減弱回溫

受到入秋最強東北季風影響，今(19)日各地有感降溫，北中南低溫都不到16度，其中本島最低溫在新北石門12.4度。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 受到入秋最強東北季風影響，今(19)日各地有感降溫，北中南低溫都不到16度，其中本島最低溫在新北石門12.4度，對此，氣象專家吳德榮指出，今明兩天北部仍有短暫陣雨的機會，但水氣會逐日減少，北部轉乾冷，明晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，這波冷空氣預計23日減弱。

吳德榮指出，今晨本島平地最低氣溫出現在新北(石門區)12.4度；台北市平地最低氣溫為南港區的13.6度，台北氣象站則降至16.0度。各地區平地的最低氣溫約在12至16度：北部(新北石門區)12.4度、中部(台中后里區)14.3度、南部(高雄内門區)15.6度、東部(宜蘭三星鄉)14.9度，全台都有明顯降溫。

根據今晨觀測資料顯示，中高層雲系移入、迎風面降水回波較多、伴隨降雨，因此今日北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷，上午台北氣象站已降至16度左右，雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，今日各地區氣溫為北部12至18度、中部14至23度、南部16至27度、東部15至25度。

明日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，白天起氣溫略升，水氣逐日減少轉乾冷；21至23日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定，21、22日北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；23日東北季風減弱，各地氣溫回升；24日下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降；25日水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

