入秋最強冷空氣發威！新北今晨12.4度 北部明日低溫下探12度

入秋最強冷空氣發威！今日（11/19）天氣持續受東北季風影響，全台各地低溫約12至16度，其中新北石門區僅12.4度，明日（11/20）清晨苗栗以北仍可能出現12度低溫。降雨方面，今日起水氣逐漸減少，不過桃園以北及宜花地區仍有局部降雨機率。下週一（11/24）起另一波東北季風南下，北台灣再轉濕涼。

氣象署指出，今日受東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，另外中南部地區清晨至上午亦有零星短暫雨。

溫度方面，今晨本島縣市平地最低溫出現在新北石門區12.4度，台北市平地最低溫為南港區的13.6度，台北氣象站則降至16.0度，各地區平地最低溫約在12至16度，雖未符合「大陸冷氣團」定義，不過已是今年入秋以來最強冷空氣。明日清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意調整穿著。今日氣溫北部約12至18度、中部14至23度、南部16至27度、東部15至25度。離島天氣：澎湖陰天，18至20度；金門多雲短暫雨，15至19度；馬祖晴時多雲，13至15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示中高層雲系移入，迎風面降水回波較多、伴隨降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天低層水氣逐日減少，今日北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷，明日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，明日白天起氣溫略升。

吳德榮接著指出，最新模式模擬顯示週五（11/21）至週日（11/23）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨機率，背風面晴朗穩定；週五、週六北台灣偏涼，中南部白天舒適，早晚涼；週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一又有新一波東北季風南下，迎風面降雨機率略為提高，北台灣氣溫下降；下週二（11/25）水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

