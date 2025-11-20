入秋最強冷空氣發威！玉山氣溫下探1°C 降下今冬初雪

玉山氣象站在午間12時25分觀測到下雪。（翻攝自報天氣臉書）

受入秋以來最強一波冷空氣影響，全台氣溫驟降，台灣最高峰玉山在今（20日）中午降下今冬初雪，降雪約30分鐘，沒有明顯積雪。

中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」證實，位於玉山主峰的氣象站於今（20日）中午12點25分觀測到降雪，儘管當時氣溫僅維持在攝氏1度左右，加上山區水氣充足，成功讓雪花飄落。不過，由於降雪量不大，雪花降到地面後隨即融化，並無明顯積雪，降雪在約半小時後的12點55分停止。

除了氣象站外，在排雲山莊的山友也興奮地捕捉到降雪畫面，降雪時間長達約10分鐘。玉山氣象站觀測，從昨（19日）晚間入夜後，氣溫就一路下滑，最低溫曾到達零下1.9度，顯示這波冷空氣的強度。

廣告 廣告

中央氣象署解釋，玉山初雪定義為每年10月至隔年3月間，第一次有雪的紀錄。自1953年有觀測紀錄以來，玉山初雪的正常值範圍落在11月8日至12月31日之間，平均日期為12月4日，本次初雪落在11月20日，符合正常時間範圍。





更多《鏡新聞》報導

館長收華為手機狂謝中國粉絲 電商、便當賣不動狠批台粉：像個人嗎

國光獎章得主爆「兩岸通吃」 藍議員憂統戰、陳其邁下令徹查

中國籍航空赴日機票驚現「被消失潮」 苦主嘲諷：黨已幫你取消