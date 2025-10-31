入秋最強冷空氣襲台！北部降溫18度濕濕冷冷

根據中央氣象署最新觀測資料顯示，受到東北季風增強及鋒面通過的雙重影響，台灣地區正經歷今年入秋以來最顯著的天氣轉變。氣象專家林得恩在其專業平台發布警訊，明確指出這波冷空氣將是今年秋季降溫幅度最大的一次，對北台灣的影響尤其明顯。

在溫度變化方面，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫最為顯著。根據氣象預報，今天晚間至明天清晨，這些地區的最低溫將下探至18到19度，全天都將維持濕涼的天氣型態。這也是北部及宜蘭平地入秋以來，首度出現1字頭的低溫。相較之下，中南部地區由於位處背風面，白天氣溫仍然偏高，但日夜溫差將擴大至10度以上，早晚外出需要適時增添衣物。

降雨分布也出現明顯變化。受到鋒面系統影響，環境水氣增多，大氣不穩定度提高，降雨範圍持續擴大。原本集中在新竹以北、基隆及宜蘭地區的降雨，今天開始延伸至花蓮、台東地區。中南部地區則維持相對穩定的天氣型態，以多雲到晴為主，僅午後山區有局部短暫陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」氣象粉專分析指出，這波涼空氣強度較前幾波更為明顯，週末期間北台灣的秋意將相當有感。專家特別提醒，雖然中南部天氣相對穩定，但日夜溫差大的情況下，不注意保暖容易導致感冒，建議民眾根據早晚溫度變化適時調整穿著。

根據最新氣象模式預測，這波東北季風的影響將持續較長時間。目前評估要到11月7日下週五，或是11月8日下週六，東北季風才會有逐漸減弱的趨勢。這意味著未來一週，北部及東北部地區都將維持偏涼且有雨的天氣型態。

除了溫度和降雨的變化外，強風也是這波天氣系統帶來的另一項威脅。沿海空曠地區以及離島地區，將出現強勁陣風，海面風浪也會明顯增大。氣象單位特別呼籲，近期有計畫前往海邊活動的民眾，務必提高警覺，注意自身安全，避免發生意外。

氣象專家建議，面對這波入秋最強的天氣變化，民眾應做好以下準備：北部及東北部地區居民外出需攜帶雨具，並準備保暖衣物；中南部地區民眾雖然白天溫度仍高，但早晚外出時應注意添加外套；有心血管疾病的民眾，更需特別留意溫度驟降可能帶來的健康風險。

這波天氣系統的影響範圍廣泛且持續時間較長，氣象單位將持續監控其發展動態。民眾應密切關注最新天氣資訊，根據各地區的天氣變化，適時調整日常作息與活動安排，確保在天氣轉變期間維持正常生活。

