入秋最強冷空氣要來了 吳德榮：苗栗以北「急凍12℃」

入秋以來最強冷空氣將南下，氣象專家吳德榮指出，週一(17日)開始迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，週三、四(19、20日)清晨苗栗以北可能出現12度左右的平地最低氣溫。

入秋以來最強冷空氣將南下。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(16日)晨「輻射冷卻」加成、氣溫較昨晨略降，截至4：42全台平地最低氣溫出現在新竹(關西鎮)15.7度；各地區平地的最低氣溫約在16至18度：北部(桃園大溪區)17.4度、中部(雲林古坑鄉)17.2度、南部(高雄內門區)18.2度、東部(花蓮壽豐鄉)15.8度。

廣告 廣告

吳德榮表示，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(16)日各地晴朗、「秋高氣爽」，白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚有局部短暫降雨的機率。

最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬週三(19日)20時850百帕溫度圖(左圖)，與前三天(12日20時)模式對週三清晨2時的模擬圖(右圖)對比顯示，南下台灣的冷空氣調慢又調弱。 （圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(17)日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢，應注意。週二(18日)東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說明，週三、四(19、20日)迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天起氣溫回升。由於南下台灣的冷空氣、已調整得較原模擬弱(圖)，但週三、四的清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

延伸閱讀

國1重大事故！3車追撞「1人噴飛墜地」釀全線封閉

普發一萬17日開放ATM領現 郵局主動協助強化動線

列管芬普尼毒蛋仍流入市面！彰化動防所：檢調偵辦中