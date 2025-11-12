入秋最強冷空氣要來了 苗栗以北「估探12度」創新低溫

今(13)日颱風明顯減弱並遠離，不過配合東北季風增強，迎風面桃園以北降雨增加，局部有大雨出現的機率。氣象專家吳德榮指出，下週一入秋以來最強的冷空氣開始南下，北台將創入秋最低氣溫，苗栗以北恐下探12度。

下週2波東北季風影響，天氣明顯轉涼。（圖／中央氣象署）

吳德榮於「氣象應用推廣基金會」專欄中提到，今(13日)晨氣溫大致比昨晨微降，截至4點52各地區平地的最低氣溫約在20至22度，北部(新北石門區)20.1度、中部(台中神岡區)20.5度、南部(高雄內門區)20.2度、東部(花蓮壽豐鄉)21.8度。

吳德榮表示，今晨雷達回波顯示，鳳凰的殘餘環流在花蓮外海(左圖)，紅外線雲圖則顯示中高雲在台灣(右圖)，變性過程(熱帶氣旋轉溫帶氣旋)進行中。

吳德榮指出，最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(13)日東北季風略增強，北台氣溫略降、稍轉涼，北部及東北部有局部雨；其他地區好轉，中南部白天微熱早晚涼。明(14)日仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸、宜花偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫為：北部20至26度、中部21至32度、南部20至32度、東部22至27度。

今(13日)晨4：30雷達回波圖顯示，鳳凰的殘餘環流在花蓮外海(左圖)，4：20紅外線雲圖則顯示，中高雲在台灣(右圖)，變性過程(熱帶氣旋轉溫帶氣旋)進行中 。（圖／翻攝自「氣象應用推廣基金會」）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六、週日(15、16日)東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率，北台氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週一(17日)入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下週二(18日)迎風面逐漸轉乾，氣溫續降，下週二晚、週三(19日)晨北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至15度左右(定義上仍屬「東北季風」、直逼「大陸冷氣團」)，需注意保暖、並觀察模式的調整。下週三白天起至下週四(20日)東北季風減弱，天氣穩定、氣溫逐日回升。

