入秋最強冷空氣週一南下 週三、週四苗栗以北下探12度





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(16)日各地晴朗、「秋高氣爽」，白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部17至29度，中部17至32度，南部18至33度，東部16至30度。

吳德榮指出，明(17)日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢，應注意。週二(18日)東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，週三、四(19、20日)迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天起氣溫回升。由於南下台灣的冷空氣、已調整得較原模擬弱，但週三、四的清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮表示，週五、六(21、22日)迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。



