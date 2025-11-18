入秋最強冷空氣！今晨低溫12.4度 明早還會冷一波

入秋最強冷空氣發威，今晨本島平地最低溫：新北石門12.4度。（圖：氣象署網站）

入秋最強冷空氣發威，今晨（19日）本島平地最低溫：新北石門12.4度，台北市南港區僅13.6度。

中央氣象署表示今天持續受東北季風影響，夜晚及清晨臺南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18至20度，各地感受涼冷，請注意保暖，而白天北臺灣回升不明顯，大約17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25至27度，感受較舒適溫暖。

降雨方面，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，竹苗、臺東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，到中午過後逐漸轉為多雲到晴。離島天氣：澎湖陰天，18至20度；金門多雲短暫雨，15至19度；馬祖晴時多雲，13至15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天清晨中高層雲系移入、迎風面降水回波較多、伴隨降雨。今天北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；明天北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，明天白天起氣溫略升。台北氣象站已降至16度左右，雖未符合「大陸冷氣團」定義，已為入秋以來最強冷空氣，明晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。

吳德榮提醒週五至下週日，迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、週六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。下週二水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。