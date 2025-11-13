入秋最強冷空氣「直逼大陸冷氣團」 北台灣下週最冷僅14度

下週一起有較強的東北季風報到，強度直逼大陸冷氣團，週三清晨輻射冷卻影響。（本刊資料照）

陽光終於要露面了！明日水氣稍減少，僅北部與東半部有局部短暫雨，中央氣象署指出，下週一起有較強的東北季風報到，強度直逼大陸冷氣團，週三清晨輻射冷卻影響，中部以北、宜花地區僅14、15度，北部近山區恐下探12度，預計週四白天才會回溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻今（13日）指出，明（14日）水氣減少很多，儘管仍有東北季風影響，僅剩基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，但陽光也會露臉，其他地區為多雲到晴的天氣；週末（15、16日）東北季風減弱，北部與東北部氣溫逐漸回升，北部白天高溫約25至26度，中南部及花東約28至30度，可多把握這段期間是溫暖舒適的好天氣。

未來一週天氣。（中央氣象署提供）

「下週一（17日）起另一波東北季風報到，強度直逼大陸冷氣團」黃恩鴻表示，這波東北季風為今年入秋至今最強的冷空氣，首日為濕冷天氣，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨。這波東北季風會持續3天，下週二、週三（18、19日）影響最大，18日下半天才轉為較偏乾冷的天氣，19日清晨是最冷時刻；東北季風影響期間，中部以北、宜花低溫約14度到15度，南部和台東約15度到17度。

未來一週天氣。（中央氣象署提供）

黃恩鴻進一步說明，這波東北季風影響期間，高溫部分，北台灣僅18度至19度，中南部、花東約20度至23度，全台有感降溫。至於要到週四（20日）東北季風才會減弱，中部以北、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；至於基隆北海岸與東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，北部、宜蘭預報顯示明後都容易下雨。

