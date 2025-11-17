入秋最強冷空氣「逼近冷氣團等級」！今越晚越濕冷 這兩天剩下12度
東北季風今日（11/17）開始增強，是入秋以來最強的一波冷空氣，今晚入夜後就會開始降溫，北台灣溫度率先下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21至24度，入夜後會降至19、20度，其他地區早晚低溫約20至22度，至於白天仍較舒適溫暖，高溫約26至30度。
氣象署指出，今日受東北季風南下帶來水氣影響，雨勢越晚越明顯，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區降雨時間長，並有局部大雨發生的機率，桃竹苗、花蓮也有局部雨勢，台東、恆春半島、中南部山區也有零星雨，中南部平地則是多雲到晴好天氣。
週二、週三（11/18、19）因東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會較冷一些。雨勢方面，週二基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率；桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨；週三水氣減少，北部及宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區則是多雲到晴。
週四、週五（11/21、22）持續受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。週末（11/23、24）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，不過早晚天氣仍涼，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新氣象模式模擬顯示，週三、週四迎風面水氣逐日略減，苗栗以北清晨將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖然離「大陸冷氣團」的強度還有段差距，但氣溫相較前一週低了不少，提醒民眾仍應注意調整穿著。
氣象粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」也在臉書發文提醒，這波冷空氣威力接近冷氣團等級，低溫僅15、16度，北台灣因下雨的關係，感受較為濕冷，中南部雖可以維持晴朗好天氣，但也代表日夜溫差會很大，單日溫差會超過10度，提醒民眾外出攜帶衣物、雨具備用，以免受寒。
