入秋最強東北季風報到！今各地感受涼冷 整體水氣漸減

氣象署表示，入秋最強東北季風報到，溫度最低時間將落在昨晚到今晨，以及今晚到明晨。今天（19日）持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，迎風面有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周五（20日、21日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，迎風面雨區縮小。

今天（19日）持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷。（示意圖／Getty Images）

東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）已觀測到2至3公尺的浪高，請注意。

今天（19日）持續受東北季風影響，夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約15～17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18～20度，各地皆感受涼冷，請注意保暖，而白天北台灣回升不明顯，仍為17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25～27度，感受較舒適溫暖；降雨方面，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，到中午過後逐漸轉為多雲到晴。

氣象署表示，入秋最強東北季風報到，中、北、宜低溫探15度，空曠平原、近山區平地再低1～2度，主要影響期間一路持續到周五（21日），溫度最低時間將落在昨晚到今晨，以及今晚到明晨。

氣象署在臉書預報，明天、周五（20日、21日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。明天、周五低溫預測為中部以北及宜蘭15～16度，南部及花東17～18度；高溫預測為北部及宜花19～21度，中部及台東23～25度，南部25～27度。

周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六、周日低溫預測為台灣各地18～21度；高溫預測為宜花25～26度，西半部及台東26～30度。

下周一（24日）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴。低溫預測為台灣各地19～22度；高溫預測為北部及宜蘭23～25度，中部及花東26～29度，南部28～30度。

下周二（25日）東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣逐漸減少，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為中部以北及宜蘭17～19度，南部及花東20～21度；高溫預測為北部及宜花22～23度，中南部及台東27～29度。

撰稿：吳怡萱