入秋最強東北季風增強「越晚越冷」！專家揭回溫時間

[Newtalk新聞] 入秋最強東北季風今(17)日南下，北台灣開始降溫，水氣相當豐沛，越晚越濕冷，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這週東北季風增強，雖然沒有達到冷氣團等級，不過這波東北季風還是比前幾波都要來得冷，北部、東半部本週前半會是比較濕冷的天氣，後半水氣減少，雨勢會逐漸趨緩，週末天氣回溫。





氣象署指出，今天上半天仍較為溫暖，北部及宜蘭有26至28度，中南部及花東約30度左右；但下半天逐漸降溫，明天北部及宜蘭整天不超過20度，19、20日清晨最冷，中部以北、宜蘭僅15至17度，其他地區18至19度，中南部白天高溫也只有22至25度，明顯轉涼。

廣告 廣告





對此，「台灣颱風論壇」指出，這週東北季風增強，雖然沒有像之前預期那麼強，達到冷氣團等級，不過這波東北季風還是比前幾波都要來得冷，水氣相當豐沛，越晚降溫越有感預估北部、東半部本週前半會是比較濕冷的天氣，但本週後半水氣減少，雨勢就會逐漸趨緩了，中南部雖然不太會下雨，不過要留意日夜溫差，西部沿海地區有強勁風勢；這波冷空氣預計會在週末減弱，各地氣溫稍回升，早晚仍涼；各地多雲到晴為主。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不是通通領得到! 普發一萬開放ATM領現金 金管會：這4狀況恐致領取失敗.....

為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因