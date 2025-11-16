入秋最強東北季風明天報到！低溫驟降至13度 未來一週天氣一圖看

17日開始就會有新一波強冷空氣，東北季風再度增強，北部和東半部轉濕冷。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 入秋最強東北季風將在明天報到，對此氣象署指出，明天北部、宜蘭率先降溫至19度，且越晚將會有越明顯雨勢；18日到20日清晨最涼，台南以北、東北部可降至15、16度，空曠地區下探13度，預計19日開始水氣減少，22日東北季風減弱，各地明顯回溫。

氣象署指出，這波東北季風比過往幾波還強，影響時間從明日到21日，各地明顯轉涼甚至偏冷，18、19整日及20日清晨感受最涼，20日白天及21日稍有回升但不明顯，週末氣溫才會明顯回升。

明天桃園以北、宜蘭先降溫越晚越涼，清晨至上午21至23度，下午溫度快速下降，晚間約19、20度；18、19日整日偏涼，早晚15、16度，白天18、19度；20日晚15、16度，白天約20度；21日早晚17、18度，白天約21度。

至於中南部明天氣溫仍有29度，但18日起氣溫下降，早晚降至16、17度，白天23至26度；19日早晚16至18度，白天22至24度；20日清晨受輻射冷卻效應影響降至15、16度，空曠地區下探13度；花東明天早晚約22度，白天約27至29度；18、19日早晚18至20度，白天21至26度；20、21日早晚18、19度，高溫22至26度。

降雨方面，明後天迎風面越晚雨勢越明顯，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨時間較長，留意局部大雨；桃園以北降雨機會偏高有短暫陣雨，竹苗、花蓮局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區零星雨勢，中南部多雲到晴。

19日水氣減少，北部、宜花局部短暫雨，台東、恆春半島零星降雨，中南部多雲到晴；20日到23日各地水氣偏少，基隆北海岸、東半部、大台北山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴；週末兩天，東北季風減弱，氣溫明顯回升，各地早晚達20度以上，白天北部、宜蘭落在23至25度，中南部29度，花東25至27度。

未來一週溫度趨勢。 圖：氣象署／提供