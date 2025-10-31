入秋最強東北季風！北部溫度驟降轉濕涼 今晚低溫下探18度

今天受到東北季風再度增強，及鋒面通過影響，北部溫度驟降轉濕涼。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 昨(30)天短暫回溫一天後，今(31)天溫度立即驟降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天受到東北季風再度增強，及鋒面通過影響，北部溫度驟降轉濕涼，今晚至明晨，最低溫有機會來到18度，是今年入秋以來降溫最大的一波，目前評估這波冷空氣將會持續至11月7日或8日才會逐漸減弱。

「林老師氣象站」指出，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，新竹以北、基隆及東半部地區都會有明顯雨勢；至於中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，這波東北季風影響，要持續到11月7日或8日才會逐漸減弱。

另外，在氣溫變化部份，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，是今年入秋以來降溫最大的一波冷空氣，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；而中南部地區雖然白天氣溫還是蠻高的，但日夜溫差增大，仍需留意天氣變化，沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大。

