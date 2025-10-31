入秋最涼「低溫下探18度」！專家曝鋒面影響時間

生活中心／江姿儀報導



昨（30日）東北季風短暫減弱，天氣稍稍回溫，然而今（31日）東北季風再度增強及鋒面通過，水氣增加、降雨熱擴大。對此，氣象專家林得恩示警「今年入秋以來，降溫最大的一波！」，新竹以北、基隆、宜蘭降溫明顯，氣溫有機會下探到18度，也預告「這1天」才會減弱。





入秋最強東北季風發威「低溫下探18度」！專家揭「要冷1週」：這1天才減弱

林得恩指出「今年入秋以來，降溫最大的一波！」，新竹以北、基隆、宜蘭降溫明顯，今晚到明晨氣溫恐下探到18度。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中指出，今（31日）東北季風增強、鋒面通過，且本波將是「今年入秋以來，降溫最大的一波！」。因此，受鋒面影響，水氣增、天氣不穩定，降雨熱區由原本的新竹以北、基隆及宜蘭地區，擴大到花、東地區；中南部地區天氣則較為穩定，多雲到晴、午後有雨。不過，他也提到，目前預測鋒面影響將持續1週，直到11月7日（下週五）或11月8日（下週六）才有逐漸減弱的趨勢。

入秋最強東北季風發威「低溫下探18度」！專家揭「要冷1週」：這1天才減弱

林得恩指出，降雨熱區為新竹以北、基隆及宜、花、東地區；預測鋒面影響將持續1週，直到下週五或六才有逐漸減弱的趨勢。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

至於氣溫部分，林得恩提醒，新竹以北、基隆及宜蘭地區降溫明顯，尤其今晚（31日）到明晨（1日）低溫恐下探18～19度；中南部地區白天雖氣溫偏高，但日夜溫差大增大。此外，他也提醒，沿海空曠地區、離島民眾要留意強勁陣風，風浪變大，進行海邊活動時務必提高警覺，注意自身安全。

