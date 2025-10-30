入秋降溫最大一波！東北季風再南下「週末北部見1字頭」 專家估持續到下週這兩天
入秋最明顯的一波降溫！今（31日）起受到鋒面通過及東北季風增強的雙重影響，全台氣溫下滑、北台灣明顯轉涼，週末部分地區最低溫有機會見到「1字頭」。氣象專家指出，這波冷空氣雖然強度不高，但範圍廣、持續時間長，預估影響將延續至下週五（11/7）、六（11/8）才有逐漸減弱的趨勢。
中央氣象署指出，今鋒面通過與東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；桃園以北及竹苗山區則有零星降雨。其他地區以多雲到晴為主，中南部山區午後有短暫陣雨。氣溫方面，北台灣介於21至26度，其他地區低溫約22至24度，高溫達27至32度；澎湖、金門及馬祖則落在20至25度間。
專家：入秋以來最強降溫波
氣象專家林德恩在「林老師氣象站」表示，這波東北季風是「今年入秋以來降溫最大的一波」。隨著東北季風增強、鋒面通過、環境水氣增多，大氣不穩定度上升，新竹以北、基隆、宜蘭及花東地區將成為降雨熱區。中南部天氣仍以穩定為主，白天多雲到晴、午後有短暫陣雨。他預估，本次東北季風影響可能持續至11月7日（下週五）或8日（下週六）才會減弱。
北部最冷可見18度、日夜溫差大
林德恩提醒，今晚至明晨北部及宜花地區最低溫可降至18至19度，全天偏涼；中南部白天仍高溫炎熱，但夜間轉涼，日夜溫差明顯。民眾應隨時調整衣物，注意保暖與氣溫變化。沿海空曠及離島地區風力強勁，海邊活動務必留意安全。
吳德榮：北台降至19度 下週仍受東北季風影響
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今各地氣溫方面，北部20至27度、中部21至32度、南部21至34度、東部19至29度。吳德榮指出，這波東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅有限，北台轉涼，中南部則為白天熱、早晚涼的型態。吳德榮說，根據最新模式顯示，週六至下週二（1至4日）皆受東北季風影響，週末水氣不多，僅北海岸及宜花有局部短暫雨，其餘地區多雲時晴。冷空氣偏弱，但北台最低溫可降至19度。下週一、二（3、4日）水氣略增，北部、東半部降雨範圍擴大、雨勢稍強，北台整天濕涼；下週三、四（5、6日）另一波東北季風再度影響，冷空氣仍偏弱，但天氣將持續多變，務必留意最新的預報資訊。
本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。
更多鏡週刊報導
「可能沒辦法了」好友不捨憶坣娜最後通話 聲音吃力仍惦記這件事
昔和王子傳緋聞！鬼鬼認了很少聯絡「對他沒有深度了解」 聞棒棒堂閃兵：我不震驚
嚇死！基隆中山隧道驚見「長髮女鬼」 真實身分曝光她認了：為了萬聖節
其他人也在看
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 22 小時前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 8 小時前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 23 小時前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 1 天前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 22 小時前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 12 小時前
把握空檔！明日東北季風減弱回溫 10/31起再迎2波冷空氣
[Newtalk新聞] 近日持續受東北季風影響，對此，氣象專家吳德榮指出，明(30)天東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升；但31日起下一波東北季風南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，不過水氣相對較少，迎風面降雨有望趨緩；同樣在11月4日短暫回溫後，11月5日又有一波東北季風南下，影響台灣天氣。 吳德榮表示，今日一樣受「東北季風」影響，但迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升，仍偏涼，中南部白天偏熱早晚涼。今日各地區氣溫為北部19至26度、中部20至32度、南部20至33度、東部19至30度。 另外，根據最新模式模擬顯示，明日東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨；31日起下一波東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫約再降回19度左右，且因水氣不多，北部及東半部雨勢將有望趨緩，但11月2、3日北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，4日這波東北季風減弱，天氣緩和、氣溫升；5日起另一波東北季風會再南下。查看原文更多Newtalk新聞報導結構超完美！最強颶風「梅麗莎」登陸牙買加 鄭明典：基礎建設難擋新頭殼 ・ 1 天前
盧市府豬瘟防疫一團亂 綠議員轟盧道歉.官員下台
中部中心 / 中部綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，延燒至今，疫調還在進行，但說法卻每天都不太一樣。民進黨議會黨團，再次開記者會砲轟盧市府團隊，根本怠惰失職，連豬死了幾頭數量都不同，獸醫師的人數也一變再變，就連廚餘只能挖坑掩埋，更可能汙染環境，要求盧秀燕道歉，環保局、農業局長下台負責。台中市綠營民狂轟 市府螺絲鬆了 從疫調到廚餘 一路荒腔走板。（圖／民視新聞）台中民進黨議會黨團，砲轟盧市府，只會做民調不會疫調，非洲豬瘟爆發至今，仍然一團亂，議員周永鴻拿出梗圖，獸醫群每天再+1，已經來到第四位，連豬隻的死亡頭數也能減少，盧市府簡直荒腔走板議員蕭隆澤更揶揄 廚餘挖坑掩埋 恐怕會出現盧秀燕廚餘湖。（圖／民視新聞）市府疫調資訊說不清，獸醫身份、死豬數量一直變，讓議員超火大，豬瘟延燒，大量的廚餘該怎辦，市府處理方式竟然挖坑掩埋，恐怕二度汙染環境。非洲豬瘟爆發後，台中市府從處理疫調到廚餘回收，讓外界充滿質疑，中市府天天補破網，綠營要求，請盧市府把掉滿地的螺絲撿起來，也要有官員對豬瘟疫情，負起責任。原文出處：中市府疫調說不清、挖坑埋廚餘 綠議員諷：新景點「秀燕廚餘湖」 更多民視新聞報導中市府拖近1小時！證實收到非洲豬瘟疫調報告 杜文珍這樣說涉隔空看診！證實王姓獸醫佐昨晚回國 台中市府：正接受司法偵訊快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返抵台灣即遭檢調偵訊民視影音 ・ 1 天前
短暫好天氣結束！今晚鋒面報到「北台灣連5天濕冷」 下周三東北季風再南下
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導經過短短2天回溫後，北台灣天氣將再度濕冷，今（30）日晚間將再度迎來另一波鋒面，東北季風增強，讓北台灣降雨量將逐漸增加...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
一分鐘報天氣 / 週四 (10/30) 季風短暫減弱轉偏東風環境 東半部雲量仍多局部短暫雨
明天天氣如何？ 明天(30日)東北季風就會減弱，結束長達十日左右的連續影響，轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面的大臺北東側、東半部地區仍會有局部較多雲量及短暫雨，西半部地區晴到多雲，午後則要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨影響。早晚氣溫變化不大，仍較偏低涼爽，白天高溫則會進一步回升，主要是北部高溫將會回到28-29度左右，相較過去這段時間來說會暖熱許多，會變成日夜溫差比較大的氣溫型態。 很快地週五(31日)又會有東北季風再度南下影響，在清晨到上午期間微弱鋒面偏北掠過，因此苗栗以北會先有局部短暫陣雨影響，後續白天期間東北季風接著持續南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。 週末期間東北季風持續影響，目前預報的水氣並不多，降雨較侷限於迎風面地形上，也就是基隆北海岸、大臺北山區，東半部至恆春半島地區會比較容易受到影響，西半部地區大致維持晴到多雲天氣，山區附近仍要注意午後陣雨影響。氣溫型態則與最近幾天東北季風影響時沒有太大差異，早晚低溫普遍仍是在19-21度，白天高溫同樣在南北之間差異很大，北部約22-24度，中南部30-32度。 下週的天氣暫時仍是以東北季風強弱變化影響為主，但在低緯度的熱帶洋面會有熱帶擾動發展趨勢，目前的大方向來看是西行通過菲律賓附近機會最高，因此直接影響的機會較低，但是否會有間接的外圍雲系水氣影響，則要再觀察後續預報的強度、路徑如何。氣溫方面暫時還沒有明顯的冷空氣南下，都與近期相似。 以上氣象由天氣風險 / 歐宗學 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
要發霉了！ 台北10月雨下14天 士林北投破2千mm
台北市 / 綜合報導 近期北台灣雨勢不斷，連氣象專家都直言這雨下到快發霉了！包括北台灣最近的降雨也寫下了紀錄。10月接連受到低壓帶、颱風外圍環流，還有東北季風接力影響，導致北部與東北部整個月陰雨不斷，台北地區光是下雨天數就高達14天，士林與北投的累積雨量分別突破2100毫米與2000毫米，氣象專家形容，10月就像是被季風綁架的1個月，包括降雨強度與天數，雙雙創新高。 原始連結華視影音 ・ 1 天前