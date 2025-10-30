入秋降溫最大一波！東北季風再南下「週末北部見1字頭」 專家估持續到下週這兩天

又一波東北季風南下，北台天氣將轉涼、日夜溫差明顯

入秋最明顯的一波降溫！今（31日）起受到鋒面通過及東北季風增強的雙重影響，全台氣溫下滑、北台灣明顯轉涼，週末部分地區最低溫有機會見到「1字頭」。氣象專家指出，這波冷空氣雖然強度不高，但範圍廣、持續時間長，預估影響將延續至下週五（11/7）、六（11/8）才有逐漸減弱的趨勢。

中央氣象署指出，今鋒面通過與東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；桃園以北及竹苗山區則有零星降雨。其他地區以多雲到晴為主，中南部山區午後有短暫陣雨。氣溫方面，北台灣介於21至26度，其他地區低溫約22至24度，高溫達27至32度；澎湖、金門及馬祖則落在20至25度間。

專家：入秋以來最強降溫波

氣象專家林德恩在「林老師氣象站」表示，這波東北季風是「今年入秋以來降溫最大的一波」。隨著東北季風增強、鋒面通過、環境水氣增多，大氣不穩定度上升，新竹以北、基隆、宜蘭及花東地區將成為降雨熱區。中南部天氣仍以穩定為主，白天多雲到晴、午後有短暫陣雨。他預估，本次東北季風影響可能持續至11月7日（下週五）或8日（下週六）才會減弱。

北部最冷可見18度、日夜溫差大

林德恩提醒，今晚至明晨北部及宜花地區最低溫可降至18至19度，全天偏涼；中南部白天仍高溫炎熱，但夜間轉涼，日夜溫差明顯。民眾應隨時調整衣物，注意保暖與氣溫變化。沿海空曠及離島地區風力強勁，海邊活動務必留意安全。

吳德榮：北台降至19度 下週仍受東北季風影響

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今各地氣溫方面，北部20至27度、中部21至32度、南部21至34度、東部19至29度。吳德榮指出，這波東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅有限，北台轉涼，中南部則為白天熱、早晚涼的型態。吳德榮說，根據最新模式顯示，週六至下週二（1至4日）皆受東北季風影響，週末水氣不多，僅北海岸及宜花有局部短暫雨，其餘地區多雲時晴。冷空氣偏弱，但北台最低溫可降至19度。下週一、二（3、4日）水氣略增，北部、東半部降雨範圍擴大、雨勢稍強，北台整天濕涼；下週三、四（5、6日）另一波東北季風再度影響，冷空氣仍偏弱，但天氣將持續多變，務必留意最新的預報資訊。

