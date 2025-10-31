入秋降溫最強一波！氣溫下探18度 2地區降雨增多

林得恩提醒，這波東北季風會降溫，最低下探18度。圖／林老師氣象站FB

中央氣象署指出，今天（10月31日）有鋒面通過及東北季風增強，北台灣氣溫再往下降。氣象專家林得恩則說，這是今年入秋以來，降溫最大的一波，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意。氣象署也提醒，北部甚至東半部地區接下來降雨會增多。

氣象署表示，今天白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，北台灣整天氣溫約21至26度，其他地區低溫22至24度，高溫27至32度；澎湖23至25度，金門22至26度，馬祖20至23度。

未來溫度趨勢。圖／中央氣象署

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」撰文說明，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，降雨熱區為新竹以北、基隆及宜蘭地區，今天還會再加上花、東地區；而，中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署

林得恩說，這波東北季風影響，要持續到下週五或週六（11月7日、11月8日）才有逐漸減弱的趨勢。

林得恩提醒，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會最為顯著，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；而中南部地區雖然白天氣溫還是滿高的，但是日夜溫差增大；沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大，請民眾多加留意。



