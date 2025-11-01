入秋養生有妙方 穴位按摩＋百合銀耳湯舒緩秋季情緒與身心不適

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著季節由炎熱的夏天轉入涼爽的秋季，日落時間逐漸提前，秋雨也悄悄將氣溫拉低。

中醫師李宗明指出，秋季為人體氣機收斂的時節，適合早睡早起、調整作息，同時透過簡單的穴位按摩與藥膳，舒緩秋季常見的情緒與身心不適。

李宗明認為，秋季人體氣機內收，肺氣宜清。建議早晨起床後，可先按摩「尺澤穴」及「足三里穴」，再搭配擴胸動作與肩關節活動，幫助肺氣下行，心情平和。若感到心情鬱悶或焦慮，可敲打「內關穴」及「神門穴」，有效促進副交感神經活性，達到放鬆效果。

穴位說明包括：

尺澤穴：位於手肘窩二頭肌腱外側，能潤肺、調氣。

足三里穴：膝下三寸，順降腸胃氣機，促進肺氣下行。

內關穴：前臂掌側，手腕上三指幅，能安神、緩解情緒緊張。

神門穴：手腕小指側凹陷處，有寧心安神作用。

李宗明提醒，若因生活壓力或家事變故而出現胸悶、恐慌、食慾下降或失眠等症狀，可及早尋求中醫針灸及中藥調理，以改善精神與睡眠品質。

藥膳能幫助紓解憂鬱

此外，秋季藥膳也能幫助紓解秋季憂鬱，例如百合銀耳湯：材料包含乾百合12克、鮮銀耳50克、蓮子20克及少許黑糖。

作法簡單，先將銀耳泡水，百合洗淨後與銀耳、蓮子及1500ml溫水同入電鍋蒸至銀耳釋出膠質，再依喜好加入黑糖即可。百合、銀耳可潤肺降氣，蓮子養心安神，適合秋季食用，有助於情緒舒緩與身心健康。

（記者李政純，片來源：Dreamstime/典匠影像）

