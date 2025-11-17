入秋「最強冷空氣」來了！各地氣溫逐漸下降 吳德榮提醒：外出須添衣物

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

中央氣象署預報，今（17）日各地天氣轉涼，基隆、東北部地區及台北山區有雨，有局部大雨發生機率。中央大學大氣科學系副教授吳德榮指出，入秋以來最強冷空氣開始南下，本週氣溫逐漸下降、轉濕冷，提醒民眾外出需添加衣物。

中央氣象署預報，今（17）日各地天氣轉涼，基隆、東北部地區及台北山區有雨，有局部大雨發生機率（圖／截自洩天機教室專欄）

吳德榮今表示，清晨觀測資料顯示，東北季風逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨，台灣迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部則有局部較大雨勢。

週三、四迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台灣偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。週三、週四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖距離大陸冷氣團的強度仍有段差距，但氣溫相比上週降低不少。

吳德榮分析，週五至下週日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定，週五、週六北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚涼，下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。

