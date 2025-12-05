入籍比永住寬鬆不合理 日本政府收緊條件：居住5年改10年

日本政府正在考慮，大幅提高外國人歸化為日本人的門檻。

日本執政黨自民黨相關人士透露，日本政府考慮把外國人取得日本國籍規定，從現行的居住「5年以上」調整為「10年以上」。相關調整將納入明年1月制定的「外國人管理政策基本方針」。（葉柏毅報導）

據日本媒體報導，執政自民黨4日在會議上進行外國人歸化日本相關討論。目前，外國人取得日本國籍的條件，是要在日本居住5年以上，此外還必須包括「品行良好」、「本人或配偶的資產與技能，足以維持安定生活」等多項條件，但最終能否歸化，裁量權仍然在政府手中。

不過由於外國人歸化日本人，所要求的居住時間是5年以上，比取得永久居留許可的10年還要短，遭批評不妥，因此，日本政府決定檢討，將允許外國人歸化為日本人，也就是取得日本國籍的居住時間，提高到10年以上。

日本政府從石破茂擔任首相時期，開始檢討外國人歸化為日本人的條件。日本維新會在今年9月，公布的外國人管理政策建議中也指出，「外國人在日本，想要歸化成為日本人，條件卻比取得永久居留權更寬鬆，這不合理，也要求將外國人取得日本國籍的條件，變得更加嚴格。