入籍法國遭川普開酸！喬治克隆尼回嗆

[NOWnews今日新聞] 64歲的好萊塢明星喬治克隆尼（George Clooney）近日與妻子正式入籍法國，美國總統川普（Donald Trump）跳出來諷刺說這對美國來說是「好消息」，批評喬治克隆尼根本不是電影明星，只是一位平庸的普通人以及「史上最糟糕的政治預言家」。對此，喬治克隆尼回應川普批評時也火藥味十足，強調現在必須讓「美國再次偉大」，就從11月的期中選舉開始。

根據《Newsweek》報導，喬治克隆尼與妻子近年長期居住在法國普羅旺斯的葡萄酒莊園中，並在日前正式取得法國國籍，成為法國公民。消息曝光後，川普意外跳出來痛批喬治克隆尼，稱喬治克隆尼夫婦倆是史上最糟糕的政治預言家，嘲諷喬治克隆尼的電影平庸至極，「根本不是什麼電影明星」，只是一個經常抱怨政治卻缺乏常識的普通人。川普連法國一起罵進去，稱法國對「移民問題的糟糕處理」，讓法國處於嚴重的犯罪問題之中，「相當可悲」。

對此，喬治克隆尼透過《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）發出聲明回應，反諷地說「我完全同意總統的說法，我們必須讓美國再次偉大，就從11月開始」。喬治克隆尼是指11月舉行的期中選舉，「讓美國再次偉大」是川普陣營最經典的競選口號，但如今隨著川普已經入主白宮執政，讓美國再次偉大反而成為反對川普者也能使用的標語。

喬治克隆尼長期以來被視為好萊塢自由派代表人物，經常公開支持民主黨，這也因此讓他與川普交惡。不過，事實上喬治克隆尼在2024年美國總統競選期間也曾對拜登發出嚴厲批評，公開在辯論後呼籲拜登退選。

