入群度眾獻生命良能 退休生活更精彩

馬六甲慈濟志工鄧遂嶸，今年70歲，他在2007年認識慈濟，後來就投入慈善訪視、環保、人文真善美等活動。退休後的他，更積極把握時間到綠智教育農場付出，生活過得充實又有意義

慈濟志工 鄧遂嶸：「老天爺跟你發酵了，你看這些 ，你摻在泥土有多好。」

彎腰撿起地上的枯葉，在鄧遂嶸眼中，這些看似不起眼的落葉，卻是堆肥養土的寶物，退休後的他，一個星期三天都來到慈濟綠智教育農場付出。

慈濟志工 鄧遂嶸：「堆肥要用到70%的乾葉，乾葉就是碳 然後青色的是氮，青色的30% ，我們人一定會老 對嗎，你要享受這個過程 ，不要說我老了 我這個不可以做，我老了 我那個不可以做。」

慈濟志工 張栢仁：「他學到東西 他馬上地要去實行 去做 ，比如說 這個堆肥法 ，他今天學了 他回到家 ，他就練習去堆肥。」

鄧遂嶸在2007年認識慈濟，便積極投入慈善訪視、環保及人文真善美等活動，透過手中的相機，將每一個精彩瞬間化為永恆。

慈濟志工 鄧遂嶸：「拿相機就是記錄東西，從那時候 我才發現，原來拍照片是有要求的，不是隨便拍 人家看那個照片，就懂得說 它在講些什麼，就好像說照片要有故事。」

慈濟志工陳聯喜：「他是一個很有經驗的攝影志工，我們是互相交流，跟其他的攝影志工都是這樣，互相交流 照片或者一些技術，的方面等等 ，我們都時常會這樣做的。」

慈濟志工 謝紹禮：「鄧師伯 他什麼都做的，我們那邊慈善 他帶動慈善 環保 ，現在的年紀他還是找東西做，他可以做的 他就做。」

他也熱愛書法，會在同一張紙重複書寫多次，再送去回收，把環保理念落實在日常生活中。

慈濟志工 鄧遂嶸：「我省紙嘛 可以一張紙，像上人那樣 ，一張紙用兩 三次 ，不好嗎。」

人生七十才開始，鄧遂嶸把握時間行善造福，讓生活過得充實又有意義。

慈濟志工 鄧遂嶸：「重點是什麼 我們要甘願，我來慈濟的目的是，能夠幫到人 我去做。」

