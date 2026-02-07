入職半年「爽領7.5萬年終」！她感動喊「大紅包給爸媽」…網看行業嘆：要10年才有辦法

一名網友感慨領到年終後，終於可以包一封大紅包給父母盡孝心。示意圖／取自免費圖庫pixabay

隨著農曆春節將至，各大企業陸續舉辦尾牙、發放年終獎金，卻也讓幾家歡樂幾家愁。一名網友就發文分享，她今年入職剛半年就領到約7.5萬元的年終獎金，創下自身出社會工作以來的新高，讓她開心直呼終於能包個大紅包給爸媽。貼文曝光後引發熱議，不少人回憶第一次領年終的激動，也有醫護、公務員、教師、傳產員工哀嘆年終偏低，感嘆各行各業年終差距驚人。

一名網友日前在Dcard上PO文表示，今年領到了7.5萬元左右的年終獎金，也是她自從出社會工作以來最多的一次，為此欣喜直呼：「雖然比不上板上的幾十萬，但我很開心了！」原PO表示，由於去（2025）年剛換了這份工作，因此入職也才半年，憶起上一份工作領的年終原本說好1個月，結果實領卻只有半個月，甚至還要再依比例粉發，根本不夠她包紅包，所幸今年終於可以再包一份大紅包送給爸媽。

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛分享當初第一次領年終的激動心情：「現在的心情很珍貴啊…我第一次覺得領好多的年終是10萬，好幾個月不敢花怕是公司發錯，現在可以拿到10萬的好幾倍，但沒有什麼情緒了，感嘆自己變成冷漠的人」、「第一次領年終，看到20萬入帳的時候，我在位置上身體整個熱起來，覺得我真的值得領這麼多嗎」、「恭喜！我今年也是第一次領年終，雖然不多但也是一種鼓勵」、「1個月年終加本薪與加班大概10萬多，但每年大概都這樣，久了也就無感了，不過入帳當天立馬將車子開去給人家美容，看到把錢變成自己喜歡的樣子時，心情感覺就還不錯！」

不過，也有其他行業的網友無奈直言，原來各行各業的年終差距竟如此之大：「好羨慕，我醫學中心都不到2個月，工作快10年從來沒領超過6萬」、「我在公部門醫院，年終永遠1.5個月，到退休不知能否破六位數」、「我在傳產業，近20年來平均3.5萬到8萬不等，還沒過10萬，去年台股大漲，GDP亮眼超日韓，我今年年終差不多3.5萬，說好的經濟很好呢」、「沒有年終的美業路過」、「真羨慕…我身為老師要破10萬要將近10年的年資才有辦法。」



