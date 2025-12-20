入職未滿3個月提離職！她慘遭老闆狂噹2小時 心累喊：公司沒義務要教新人嗎？

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

到新職場時，都會經歷一段適應期，有些人會因適應不良等問題選擇離去。不過近日就有女網友發文表示，自己剛入職還沒3個月，提離職時卻被老闆唸了2小時，聽到老闆唸「在這學東西有叫我付錢嗎」，「學校老師教你上課你難道不用付學費嗎？」等問題時，不禁讓她懷疑公司「是真的沒有義務要教新人嗎？」引起網友熱議。

近日就有女網友發文表示，自己剛入職還沒3個月，提離職時卻被老闆唸了2小時。（示意圖／Unsplash）

原PO表示，自己雖不是職場小白，但是是跨行的菜鳥，當初面試時也和公司談好，沒相關經驗也會給30k，會有人教不用擔心。原PO接著指出，剛開始教的人請她看以前的筆記操作並做筆記，但原PO認為筆記只要做成自己能理解的形式就好，但同事卻要她做的讓別人也看得懂，方便以後帶新人。

原PO更進一步表示，提離職時老闆甚至直指她不負責任、態度不佳，「這裡不是你想來就來想走就走的地方」，讓她忍不住直呼根本是「遇到鬼」。對此，不少網友認為，每間公司的做事方法系統不一樣，提醒原PO不要被情緒勒索。

其他網友看了也紛紛留言，「沒教怎麼知道要幹嘛啦！慣老闆真多」、「不教那幹嘛應徵新人，有事嗎⋯」、「如果公司只願意請什麼都會的，那請他另請高明，最好要會通靈的那種」、「恭喜你離開爛公司」。

