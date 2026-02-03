入職超過半年！男員工驚喜收季獎金 一看金額「僅2位數」心寒了

【緯來新聞網】許多公司為了獎勵員工，會發放獎金，但金額多少因人而異。一名男員工分享薪資獎金，竟然只有2位數，讓他覺得很可悲，思考是否應該繼續待，掀起熱烈討論。

有員工領到公司發的獎金，連100元都不到。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO在Dcard討論區貼出截圖，那是日前收到公司的季獎金，因為客戶都是上市櫃，到職超過半年的他，因為上一次沒有，這次原本很期待，但打開一看差點沒吐血，金額竟然只有少少的84元，連100元都不到，直言：「這是什麼可悲的數字？」並考量自己的未來，似乎應該要離職了。



貼文一出，引發一番議論，網友紛紛開酸：「是我真的會問主管，是當我乞丐還是在羞辱我」、「為什麼發這個數字都不會感到羞恥啊」、「要發這個金額不如說這季營銷不好取消季獎金，但公司辦免費下午茶」、「羞辱獎金」。



另外，不少網友分享，「以前領過600以為已經夠少了」、「我以為我前司發年度獎金929塊，都已經夠羞恥了」，甚至還有人領到的獎金比原PO還少，「沒事，我收到60元」、「我領過49元，當時收到入帳通知還疑惑了一下，查看明細才發現是年度獎金，這樣有安慰到你嗎？」



事實上，年終獎金及考核獎金等，屬於勉勵、恩惠性質的給予，並非具勞務對價性質的工資，因此雇主原則上可考量個人績效及公司獲利情形，不發放年終或考核獎金。

