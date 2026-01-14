入職1.5個月只上7天班！請假理由超扯 老闆竟無法資遣

一名網友分享，公司新人入職1.5個月，實際僅上班7天，這段期間以各種理由請假，貼文引發討論，不少人好奇為何公司不趕快資遣。根據《勞基法》規定，工作未滿3個月的員工，雇主可不預告即資遣，但為避免後續爭議，即便以不適任為由資遣，雇主仍須遵守程序，給予2到3次改善機會，證明確實不適任，才走上解僱一途。

一名網友近日在社群平台Threads分享，公司一名新人入職1.5個月，實際上班天數卻僅7天。原PO指出，該新人入職以來頻繁請假，包括病假、生理假與事假，例如睫毛倒插請假2天、經痛請假5天、騎車跌倒請假1個月、腰痛請假3天，且多數請假都是當天才通知。

貼文引起上萬人討論，「這不能直接資遣嗎？根本是職場蟑螂」、「當他的同事超可憐」、「說實話，一個月的資遣費也沒多少錢，趕快送神吧」、「拖越久越麻煩」。不少網友也好奇這位奇葩新人的年齡，原PO補充，她其實是35歲以上的女性，頻繁請假讓同事困擾，主管雖已決定資遣，但對方遲遲未到公司辦理離職面談及簽署離職同意書，才造成離職拖延。

根據《勞基法》第11條第5款規定，即使員工明知能完成工作卻主觀不配合或不願履行職務，雇主在資遣前，仍必須證明已嘗試各種方法勸導改善，若還是無效，才能啟動資遣程序，並需支付資遣費；另依第16條規定，雇主終止勞動契約須依年資給予預告，3個月以上未滿1年的員工給10天、1年以上未滿3年的給20天、3年以上給30天，至於未滿3個月的員工，雇主可立即終止契約，毋需預告。

換言之，即便新人頻繁請假，主管在決定資遣前仍須遵守程序，給予改善機會，以保障勞工權益，避免日後有法律爭議。

