入職1.5個月只上7天 請假理由超瞎！老闆嘆難資遣

有網友遇到入職1.5個月只上7天班的新人。（示意圖／AI製圖）





職場奇談再添一樁！一名網友近日在 Threads 發文，表示公司新進員工到職約1個半月，實際到班天數竟卻只有7天，其餘時間幾乎都在請假。各種五花八門的理由讓同事與主管大開眼界。

請假理由多到像編劇

原Po表示，這名新人的出勤狀況極不穩，且多半當天才臨時請假。請假理由除了常見生理假、病假，還有令人百思不得其解的「睫毛倒插」請假2天；「騎車跌倒」消失 1 個月；「腰痛回歸」再請假3 天。這些奇葩的請假理由，令原Po不禁懷疑這名同事是資遣蟑螂。

廣告 廣告

文章曝光後釣出許多相同困擾的苦主，「我入職時聽說有個女生在休公傷假，入職1年了都沒來過；結果其他同事去看臉書，發現那女生早就好了」、「前同事幾乎都沒來上班，只有公司或部門有活動的時候才會來上班，最後順利拿到年終，過年後自己離職」、「遇過到職第1天和第4天有來，第2、3天感冒病假，第5、6天說吃藥昏迷，第7天忘記上班，第8自我放假一天，第9天直接退群組說不來了」。

雇主怎麼辦？

有不少網友質疑公司為何不立刻資遣？其實根據《勞動基準法》，即便勞工不適任，雇主仍須謹慎對待，以免觸法。

根據《勞基法》第11條與第16條，即便員工因主觀因素消極怠工，雇主資遣前仍須落實「解僱最後手段性」，舉證已提供勸導與輔導改善措施，確認無效後方可終止契約並給付資遣費。此外，受僱滿3個月以上者須依年資給予10至30天預告期，未滿3個月則不在此限。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

五省級／好市多「神級咖啡豆」降價！會員嗨：真的便宜

台灣1地日夜溫差破20度 鄭明典揭原因：少見

才重啟2年 新竹樹林頭觀光夜市驚傳將熄燈

