入股SpaceX 蔡明興看好AI太空算力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

SpaceX於12日掛牌上市，帶來「AI+太空基礎建設」的產業效應想像！富邦金董事長蔡明興昨在股東會上透露，富邦人壽投入6億美元（約新台幣189億元）參與SpaceX上市計畫，大膽預言SpaceX將是「太空領域獨占的領導者」，看好AI算力助攻人類登上火星，但也坦言「估值有點高，短期有套牢的風險」，但股票放3到10年，前景會很不一樣。

這次SpaceX IPO開放35％給散戶認購，超額認購高達5、6倍，富邦人壽看好其長期前景，成為國內首家宣布參與IPO的壽險公司。蔡明興觀察馬斯克言行紀錄，認為目標多數能實現，只是有時候會延遲幾年，以火星為人類第二個居住星球的目標還很遠，但以月球為算力中心的規畫，應該是指日可待。

廣告 廣告

蔡明興表示，參觀加州工廠時發現，火箭製作不僅困難，也觀察該公司有多項難以超越關鍵技術，SpaceX不僅有能力發射火箭，也能幫NASA等發射，這幾天已成功發射第一個載著伺服器、AI算力的火箭太空，加上衛星無遠弗屆，若有1000個客戶，一年就能賺40幾億美元。

國內業者也看好這波效應帶動了台廠在低軌衛星（LEO）及AI太空算力領域的龐大商業實際訂單與市場題材。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，SpaceX掛牌上市從產業角度來看，得重估「AI加上太空基礎建設」的長期產業效應；首先，IPO釋出核心敘事，即AI算力從地面延伸至近地軌道，SpaceX計畫明年底前啟動太空AI運算測試，這代表AI基礎建設，將從「地面電力與土地限制」轉為「太空能源與散熱優勢」，形成全新算力供給曲線。

受惠產業方面，樓克望指出，AI算力核心供應商輝達、先進製成晶片提供的台積電也是受惠鏈的一環；另外「雲端與AI服務端」Microsoft、Amazon等企業正投入數兆美元建置AI基礎設施，SpaceX軌道算力平台，等同為這些公司提供「非地面算力擴充選項」，未來可能形成混合雲（地面＋太空）模式，強化其長期競爭優勢。AI產業目前最大難題是電力不足，SpaceX強調太空資料中心可透過太陽能持續供電，避免地面電網瓶頸，太陽能也可望受惠。