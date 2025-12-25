入行10年破尺度！談詩玲露香肩出輯 曝半夜遭女粉電話騷擾

自選秀節目《我要當歌手》脫穎而出的歌手談詩玲今年入行10年，也趁機推出演藝生涯第10張專輯《神鵰俠侶》，同名新歌成為8點檔《百味人生》片頭曲。為紀念入行10年，她在新專輯中突破尺度，露香肩穿薄紗裙搭緊身褲秀好身材，獲得老公讚賞驚艷。

談詩玲擁有亮麗外型。（圖／豪記唱片提供）

談詩玲表示，新專輯每首歌都是為自己量身訂製，曲名與風格敘述情感與親情，記錄這些年的心境：「一直都有在運動，從不擔心身材，只是過往覺得自己保持得宜就好，但此次專輯意義不同，演藝入行10年，在這個有意義的時刻，演唱與造型都必須煥然一新。」並說在錄音室唱得很盡興，新專輯是自己的心境最佳感言，期盼用歌聲回饋感謝一直力挺的粉絲。

廣告 廣告

提到新歌〈斤斤計較〉，談詩玲分享個性很迷糊，任何事物都激不起計較，唯獨對於感情一點都不迷糊，追求彼此真心相愛。而提到與老公相處，談詩玲分享自己是個勇敢的女性，結婚剛開始對老公的照顧會十分要求計較，經歷婚姻洗禮後也成長，很多事情要為對方著想。她透露曾經胃痛仍鎮定開車到醫院掛急診，表示老公每天非常忙碌，不忍打擾他睡眠。

談詩玲也分享，老公的貼心都表現在生活點滴中，知道自己喜愛吃美食，經常會關心問「妳吃這麼多，腸胃有順暢嗎？」雖然總讓她「臉上浮現三條線」，但她認為這就是老公的另類貼心。

談詩玲露香肩穿薄紗裙秀好身材。（圖／豪記唱片提供）

談詩玲保養得宜。（圖／豪記唱片提供）

此外，談詩玲透露新歌〈神鵰俠侶〉MV首播後，半夜被熱情女粉奪命連環call，說「是本人嗎？很喜歡妳」即掛斷，接著每天至少4通以上的連環來電，讓她開始正視這問題，後來只好開始過濾未顯示來電。無奈表示前幾年也曾遇過男粉來電喊「老婆我愛妳」。

對於男、女粉絲頻頻示好，談詩玲笑說這真是個甜蜜的負擔，直呼不可思議：「過往常聽聞藝人被粉絲致命的追逐，我總覺得離自己很遠，沒想到會發生在自己身上，只有提醒自己時刻小心面對著這個甜蜜的負擔」。

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

聖誕優惠！超商咖啡「第二杯5元」 還有限量寄杯組合

歡慶聖誕節！超商濃萃咖啡12杯480元 優惠一次看

好市多熟食區4美食無預警降價 美式咖啡29元爽喝