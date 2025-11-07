入行25年！周杰倫曝真實心聲「幼稚又好勝」 釣出愛妻昆凌10字吐槽

娛樂中心／綜合報導

天王「周董」周杰倫踏入演藝圈25年了，唱紅許多歌曲奠定他現今的地位，而周杰倫昨（6日）更是感性發文提到出道25週年是值得慶祝的日子，同時也感謝這一路走來歌迷的陪伴，沒想到竟釣出老婆昆凌無情吐槽。

周杰倫在社群中細數25年來的日子，表示多了一些皺紋還有回憶，除此之外還有多了些依靠跟陪伴，然而，周杰倫也不忘謝謝一直以來支持他的歌迷們，顯見粉絲在他心中極其重要，最後，周杰倫表示「我還是我」，認為自己依舊好勝、幼稚。

貼文曝光立刻吸引許多16.2萬網友朝聖，值得注意的是，老婆昆凌也幽默在留言區表示「你忘了寫，話也變多了些」，一席話逗得網友哈哈大笑，不少人也趁機喊話昆凌跟周杰倫要一直幸福下去。

昆凌笑喊周杰倫話變多。（圖／翻攝自IG）

周杰倫發文提到已經出道25週年。（圖／翻攝自IG）

