入選「500碗」的花蓮排隊美食！每日現炸咖哩麵包，金黃酥脆外皮一口咬下，滿滿日式微辣咖哩香氣超銷魂
在花蓮有一間全臺首創日式咖哩麵包專賣店，讓咖哩與麵包完美結合的小店「源寶屋咖哩麵包」，看似低調，卻每天都吸引著絡繹不絕的饕客前來，只為了一嚐金黃酥脆、香氣四溢的日式咖哩麵包（カレーパン），源寶屋主打以天然發酵、自然熟成的製程理念，堅持每日現炸、現賣，從麵糰發酵、內餡熬煮到油炸控制，每一步都細膩講究。這家小店更入選”第二屆500碗”名單，讓它成為花蓮咖哩愛好者口中的小吃美食之一。
花蓮市區中的隱藏版人氣小店
交通資訊
自行開車：
導航輸入「源寶屋咖哩麵包」即可，附近有付費停車場，步行約3分鐘即達。
機車族最方便：
店門前有數個機車停車格，平日容易找到空位，但假日人潮多，建議早點前往。
大眾交通：
可搭乘花蓮客運或市區公車1121線，在「花蓮文創園區(中正)」下車，步行約5分鐘即可看到黃色招牌的「咖哩麵包專賣店」。
全臺首創日式咖哩麵包專賣店，每天11:30開始供應，限量供應，如果量大也可以提前預訂，也可以冷凍宅配。
在花蓮500碗也有不少入選，其中源寶屋咖哩麵包就是其中一間，其他像是美琪烤玉米、周家蒸餃小籠包、林記明禮路蔥油餅…等，也都是不錯的選擇可以試試。
我們前往時剛好售完正在等現炸的這批，大約等5分鐘就買到了，生意還不錯，陸續都會有客人前往購買，
會知道這間也是因為導遊說這間咖哩麵包很受歡迎，常常都需要排隊才買得到，可以試試。
保存方式
如果帶回家有冷凍或是冷藏需完全退冰，可以放微波30秒或是烤箱1~2分鐘就完成加熱了。
這裡最迷人的地方，就是「只賣一款咖哩麵包」，
單一產品卻能征服眾多挑嘴的旅人，靠的正是對細節的執著與誠意。
咖哩麵包45元
天然發酵的麵糰，內餡以日式咖哩為主，炸至金黃酥脆，外皮薄脆，內裡鬆軟帶韌性，搭配微辣的濃郁咖哩餡。
他們家的咖哩餡不是台式那種甜甜口味，而是以日本風味為基礎，融合了多種香料、洋蔥與蔬菜熬煮出的層次感，濃厚卻不膩口。
咖哩與麵包完美結合，熱氣與香氣同時在口腔綻放。
源寶屋咖哩麵包，讓我再次體會到簡單的東西，最難做到極致，沒有複雜配料、沒有浮誇包裝，卻靠著真材實料與職人精神，讓每個人都記住那金黃的一口，拿到剛出爐的咖哩麵包時，紙袋還有一點溫度，金黃外皮閃著誘人的光澤，我忍不住在路邊撕開一角，外皮的酥脆聲與咖哩香氣。
源寶屋咖哩麵包
地址： 970花蓮縣花蓮市仁愛街77號
電話號碼： 03-833 6898
營業時間： 11:30–18:30(週二、四公休)
FB
文章來源：VIVIYU小世界
其他人也在看
行動電源摔到還能用？專家警告「３狀況」恐起火爆炸，加碼正確回收方法
現代生活中，行動電源已成為民眾不可或缺的3C配件，然而錯誤的使用方式卻可能帶來嚴重安全風險。電商達人「486先生」陳延昶提醒民眾，使用行動電源時有３大NG行為絕對要避免，一旦發現外殼破裂、鼓脹或散發異食尚玩家 ・ 14 小時前
北觀處推動觀光升級，桃園「珍珠海岸」生力軍報到， 皇冠海岸觀光圈特約店家總數創新高
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）推動的「皇冠海岸觀互傳媒 ・ 5 小時前
樂天桃猿「沒有轉賣球隊想法」
記者陳建興∕台北報導 中職樂天桃猿本季勇奪總冠軍後，無預警換掉總教練古久保健二，樂天…中華日報 ・ 1 小時前
台中火警頻傳 居酒屋陷火海 1員工燙傷
記者陳金龍∕台中報導 台中市西屯區逢甲商圈福星路一棟民宅二十四日上午傳出火警，現場不…中華日報 ・ 59 分鐘前
三重348元起個人韓式燒肉吃到飽！一人一爐烤肉超自由，8種肉品＋生菜小菜熟食無限續
原本三重重新路二段上cp值超高的喬的一鍋，目前已改為韓式燒肉吃到飽！價格跟內容一樣很超值，新開幕試營運不收服務費外加開爐加送鍋物，想吃趁早。金喬伊個人韓式燒肉坐落於車流量很大的重新路二段，鄰近天台商圈，附近捷運、公車都有，搭車前來十分便利，若是開車前來附近天台也有附費停車場可供使用。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台中后里首間星巴克門市！后字馬場意象獨棟特色建築新開幕滿額贈
台中,后里,星巴克,門市,獨棟,特色,建築,新開幕,滿額贈 星巴克台中后里門市於11月23日正式開幕！后里區首間座落於市區的星巴克，設計靈感取自地名中「后」字意象，融入在地文化元素與品牌美學，打造出兼具溫馨舒適與品味的咖啡空間，讓消費者於咖啡香氣中享受片刻寧靜，體驗屬於后里的「第三生活空間」，開幕期間推出多重優惠，消費滿額還可把星巴克隨身保暖毯帶回家！景點+ ・ 1 小時前
新北驚傳校園暴力 高一女遭學長拖行剪髮
新北市今（24）日發生一起校園霸凌暴力事件，上午9時許永和區某所高中內，一名高一女學生在校內與高三王姓男學生發生碰撞，王男心生不滿10時許至胡女教室門口叫囂，隨後持剪刀進入教室內剪胡女頭髮，並拉扯胡女頭髮從3樓教室拉至2樓走廊，經其他同學勸阻王男才罷手。中天新聞網 ・ 45 分鐘前
MLB／不只洋基有興趣 美媒曝巨人也想網羅今井達也
日職西武獅王牌投手今井達也休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，先前經洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，他們有與今井的經紀人接觸。除了洋基外，今日根據大聯盟知名記者摩洛西（Jon Mor...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
宜蘭 添喜海鮮小吃：有電梯方便長輩，適合家庭聚餐
說到宜蘭熱炒餐廳推薦，你一定不能錯過在地老饕狂推的添喜海鮮小吃。不誇張，從家庭聚餐、朋友小酌，到公司部門聚會，這間都超合適！更棒的是店裡還貼心設有電梯設備，就算帶長輩或小孩一起出門吃飯也完全不擔心，超友善。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
台股違約交割示警 「買賣相抵」2,455萬元 創歷史第九高紀錄
臺灣證券交易所24日公布最新證券商申報投資人違約交割金額，其中「買進、賣出相抵後金額」達到2,455.68萬元 ，此金額...聯合新聞網 ・ 34 分鐘前
聯手終結「傅氏王朝」？民進黨布局花蓮找上「踹桌議長」張峻 本人鬆口證實
2026地方選舉各黨都在加緊腳步布局中，日前傳出民進黨有意找曾狠踹藍委傅崐萁桌子的花蓮縣議長張峻合作，引發外界討論。對此，張峻鬆口坦言，民進黨確實有來接洽過，不過目前仍以花連重建救災為主，合作的事情待觀察，不過他也認為花蓮確實需要改變。立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚在花蓮長達20多年輪流當縣長，先前傳出包括花蓮縣議會無黨籍議長張峻、無黨籍縣議員魏嘉賢都有意角逐2......風傳媒 ・ 9 小時前
花蓮太平洋溫泉季啟動 縣府邀鏟子超人旅遊泡湯
（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮太平洋溫泉季開幕，昨晚舉辦池畔音樂會，宣告瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」年度療癒盛事啟動；縣府觀光處廣邀「鏟子超人」到花蓮多住幾晚，盼以旅遊繼續支持花蓮。中央社 ・ 1 天前
真正有錢人都在買的「法國百年老牌」LISA、LVHM總裁、林心如都愛！驚喜和LABUBU推盲盒
受到 LISA、關穎等名人喜愛的LABUBU藝術家龍家昇（Kasing Lung）攜手法國百年頂級皮具品牌 Moynat 推出聯名系列，再度掀起收藏熱潮！以北歐神話為靈感，將他筆下的奇幻角色 Labu女人我最大 ・ 14 小時前
台中版築地市場？300坪海鮮旗艦店，兩排滿滿鱈場蟹、龍蝦！現切生魚片丼飯直接開吃，海鮮肉品一站購足
水產教父海鮮市場是台中水產海鮮直播主賢哥開的台中海鮮旗艦店，水產教父海鮮市場占地300多坪，區分為冷藏肉品、現流海鮮、活體海鮮、生魚片與壽司拼盤等，市場內動線乾濕分離，路線清晰，光是那超大活體海鮮區就讓人眼睛為之一亮，氣勢規模不輸給魚貨市場。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 21 小時前
獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯
9歲大的孩子，本該在父母的呵護下無憂無慮地長大，但南投這名曾小弟卻早早承擔起生活的重量。他跟著母親在夜市擺攤，熟練招呼客人，用稚嫩的小手舀起滾燙的麻辣燙，每個動作都透著超齡的懂事與堅強，令人既佩服又心疼。今年初父親因腦溢血倒下，雖撿回一命但從此生活無法自理。曾太太一肩扛下賺錢養家的重擔，曾小弟不捨媽媽這麼辛苦，堅持陪母一起出攤。曾小弟說，自己現在最大的願望是：希望爸爸能快快好起來！三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
騎機車遭"蜜蜂攻擊"! 女子眼眶染蜂窩性組織炎
南部中心／綜合報導高雄有一名江小姐，因為騎機車的時候，蜜蜂跑到安全帽裡，還在她的眼皮上扎了針，導致她眼睛腫一大包，找上眼科醫生求救，初步被診斷是眼眶前蜂窩性組織炎，醫師說這名女子平常都會噴香水，可能因為香味招來蜜蜂。民視 ・ 4 小時前
勞保2031破產危機？洪申翰掛保證：不會倒！政府負最終責任入法、民進黨2020年執政至今已撥補5170億
勞保潛藏負債突破13.5兆、一年暴增1.7兆，2031年破產危機？洪申翰明確回應：不會讓它倒。政府上週通過修法，將負最終責任、撥補法制化入法。2020年至今已撥補5170億，明年再撥1300億。基金水位1.2兆創新高，目前無多繳少領晚退規劃。風向台灣 ・ 11 小時前
觀光署南灣快閃活動 (圖)
觀光署22日在南灣大型商場舉辦的快閃推廣活動吸引數千人參加，現場以台灣旅遊元素打造台北 101、環島自行車場景3D視覺藝術拍照牆。中央社 ・ 1 天前
《國寶》登頂日本真人電影票房冠軍！改寫22年影史紀錄
電影《國寶》在日本上映172天，如今以173.5億日圓的亮眼成績，正式超越《大搜查線2:封鎖彩虹大橋！》，登頂日本影史真人電影票房冠軍，也成為2003年以來首部破百億票房的真人電影。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前