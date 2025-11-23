入選「500碗」的花蓮排隊美食！每日現炸咖哩麵包，金黃酥脆外皮一口咬下，滿滿日式微辣咖哩香氣超銷魂

在花蓮有一間全臺首創日式咖哩麵包專賣店，讓咖哩與麵包完美結合的小店「源寶屋咖哩麵包」，看似低調，卻每天都吸引著絡繹不絕的饕客前來，只為了一嚐金黃酥脆、香氣四溢的日式咖哩麵包（カレーパン），源寶屋主打以天然發酵、自然熟成的製程理念，堅持每日現炸、現賣，從麵糰發酵、內餡熬煮到油炸控制，每一步都細膩講究。這家小店更入選”第二屆500碗”名單，讓它成為花蓮咖哩愛好者口中的小吃美食之一。

花蓮市區中的隱藏版人氣小店

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

交通資訊

自行開車：

導航輸入「源寶屋咖哩麵包」即可，附近有付費停車場，步行約3分鐘即達。

機車族最方便：

店門前有數個機車停車格，平日容易找到空位，但假日人潮多，建議早點前往。

大眾交通：

可搭乘花蓮客運或市區公車1121線，在「花蓮文創園區(中正)」下車，步行約5分鐘即可看到黃色招牌的「咖哩麵包專賣店」。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

全臺首創日式咖哩麵包專賣店，每天11:30開始供應，限量供應，如果量大也可以提前預訂，也可以冷凍宅配。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

在花蓮500碗也有不少入選，其中源寶屋咖哩麵包就是其中一間，其他像是美琪烤玉米、周家蒸餃小籠包、林記明禮路蔥油餅…等，也都是不錯的選擇可以試試。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

我們前往時剛好售完正在等現炸的這批，大約等5分鐘就買到了，生意還不錯，陸續都會有客人前往購買，

會知道這間也是因為導遊說這間咖哩麵包很受歡迎，常常都需要排隊才買得到，可以試試。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

保存方式

如果帶回家有冷凍或是冷藏需完全退冰，可以放微波30秒或是烤箱1~2分鐘就完成加熱了。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

這裡最迷人的地方，就是「只賣一款咖哩麵包」，

單一產品卻能征服眾多挑嘴的旅人，靠的正是對細節的執著與誠意。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

咖哩麵包45元

天然發酵的麵糰，內餡以日式咖哩為主，炸至金黃酥脆，外皮薄脆，內裡鬆軟帶韌性，搭配微辣的濃郁咖哩餡。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

他們家的咖哩餡不是台式那種甜甜口味，而是以日本風味為基礎，融合了多種香料、洋蔥與蔬菜熬煮出的層次感，濃厚卻不膩口。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

咖哩與麵包完美結合，熱氣與香氣同時在口腔綻放。

花蓮｜源寶屋咖哩麵包

源寶屋咖哩麵包，讓我再次體會到簡單的東西，最難做到極致，沒有複雜配料、沒有浮誇包裝，卻靠著真材實料與職人精神，讓每個人都記住那金黃的一口，拿到剛出爐的咖哩麵包時，紙袋還有一點溫度，金黃外皮閃著誘人的光澤，我忍不住在路邊撕開一角，外皮的酥脆聲與咖哩香氣。

源寶屋咖哩麵包

地址： 970花蓮縣花蓮市仁愛街77號

電話號碼： 03-833 6898

營業時間： 11:30–18:30(週二、四公休)

FB

文章來源：VIVIYU小世界