入選台灣經典賽大名單！王彥程返韓赴澳春訓 曝新賽季目標

王彥程。（圖／中職提供）





台灣24歲旅日左投王彥程正式轉戰韓國職棒（KBO），以「亞洲配額」制度首位加盟選手身分加入韓華鷹隊（Hanwha Eagles）。

今（23）日王彥程穿著印有球隊Logo的制服，隨隊自仁川機場啟程前往澳洲墨爾本展開首階段春訓。王彥程受訪表示，面對完全陌生的新環境，首要任務是融入球隊，並會為了爭取進入先發輪值的目標努力。

韓華鷹耗時9個月、赴日考察超過10次鎖定王彥程

根據韓國媒體報導，韓華鷹球團對王彥程展現高度重視。球團戰略團隊在過去9個月內，曾派員赴日觀察王彥程在日職二軍的表現超過10次，認為他具備填補球隊左投先發戰力的潛力，最終以年薪10萬美元（約新台幣318萬元）成功網羅。

廣告 廣告

韓媒分析指出，王彥程在日職二軍累積的經驗與穩定的控球能力，是其獲選成為KBO亞洲配額制度領頭羊的主因。

王彥程一邊投入經典賽集訓一邊融入韓職

王彥程目前正處於高度備戰狀態，除了入選2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊名單，並於本月中旬參與首階段集訓外，隨後即離隊與韓華鷹會合備戰新球季。

王彥程在機場受訪時強調，到新環境的首要任務是與隊友建立默契，並與教練團溝通訓練規劃。對於球隊期待他成為先發輪值一員，他表示會以此為目標全力以赴。

王彥程期待向大前輩柳賢振學習

王彥程也特別提到，非常期待能與隊上擁有大聯盟資歷的韓籍王牌左投柳賢振（Hyun-jin Ryu）同場共事，希望能近距離觀察前輩的訓練與投球經驗。

隨著今日啟程前往澳洲墨爾本，王彥程將在溫暖的環境中展開為期一個月的強化訓練，力求在新球季開打前將體能與球技調整至巔峰。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

運動部發錢了！500元運動幣26日登記 所有資訊一次看

三上悠亞遭偷拍！神秘視角照瘋傳 隊長梓梓不忍發聲

WBC／12強奪冠效應！日媒稱台灣是勁敵：最勢不可擋的球隊

