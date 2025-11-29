入選米其林指南團隊操刀！20鄉鎮市農產烹出13道佳餚超驚豔

「山海輕拾」運用6種在地食材烹調，包含土庫小番茄、林內生菜、古坑果乾等。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣農會集結20鄉鎮市農特產品，在虎尾澄霖沉香味道森林館舉辦「雲林感謝祭 山海食艷室」食農餐桌，邀請入選米其林指南的民間創作料理團隊操刀，烹飪出13道佳餚，讓在場260名饕客大為驚豔。總幹事陳志揚表示，餐桌上更附上QRCODE供即時查詢食材來源，進而下單訂購，盼讓農民直接獲益。

陳志揚指出，連6年入選米其林指南的膳馨民間創作料理團隊，濃縮屬於雲林的味道，烹飪出「田園三合」、「鵝樂達吉」、「海之本味」、「老奶奶的厚韻」等13道料理及飲品，選用斗六絲瓜、口湖鰻魚、麥寮鯛魚片、二崙杏鮑菇、東勢胡蘿蔔、四湖蝦乾等20鄉鎮料理烹製而成。

廣告 廣告

陳志揚指出，食農餐桌展現土地、產地與消費者之間緊密連結，26桌共260席次全都報名秒殺，每個座位前都會放置菜單小卡，更清楚標示食材供應者資訊還有QRCODE，盼藉此建立起消費者「每一口都吃得出雲林的故事。」，進而訂購支持。

食農餐桌是雲林縣難得舉辦的盛大規模盛事，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委許宇甄、張嘉郡、丁學忠等人出席參與，更有北部電子企業揪團參加，彰顯食農教育及餐食深獲國內各地企業青睞。

陳志揚表示，早前農會要辦食農教育活動，一開始部分農民會感到意興闌珊，但發現其實可讓消費者實際走入產地，從活動中認同農產品進而帶動消費力因此受惠，現在多樂於參加。

張麗善表示，雲林是台灣糧倉，擁有最豐富的新鮮食材，是名副其實的「台灣廚房」，期盼活動讓更多人認識土地的恩賜與農民的辛勞，支持在地農產品。

「鵝樂達吉」用四湖鵝肉、北港黃豆芽菜烹調。(記者李文德攝)

雲林縣農會集結20鄉鎮市農特產品，邀請入選米其林指南的民間創作料理團隊操刀，烹飪出13道佳餚。(記者李文德攝)

開胃菜「大地的呢喃」採用斗六絲瓜、莿桐芒果咖啡調製而成。(記者李文德攝)

雲林縣農會集結20鄉鎮市農特產品，在虎尾澄霖沉香味道森林館舉辦「雲林感謝祭 山海食艷室」食農餐桌。(記者李文德攝)

雲林縣農會集結20鄉鎮市農特產品，在虎尾澄霖沉香味道森林館舉辦「雲林感謝祭 山海食艷室」食農餐桌。(記者李文德攝)

13道佳餚、飲品全都嚴選雲林在地農特產。(記者李文德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

