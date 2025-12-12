入選衛福部健康台灣深耕計畫的醫院代表，參訪員榮醫療體系。(員榮醫院提供)

記者吳東興∕員林報導

彰化縣員榮醫療體系獲選為智慧醫療觀摩醫院，入選衛生福利部「健康台灣深耕計畫」的醫院代表，十二日參訪員榮醫療體系在智慧醫療、醫療永續與社會責任等面向的成果。

員榮醫療體系以其在地深耕並成功轉型為急重症醫院擴大醫療量能、智慧醫院藍圖與ESG布局，自全國數百家醫院中脫穎而出，入選為今年全國兩家示範醫院之一。

員榮醫療體系總院長張克士親自簡報，他說，員榮自二0一二年成立心導管中心以來，累積約九千個心導管案例，二十四小時守護鄉親生命。也率先成立胃食道逆流中心、傷口治療及高壓氧中心、關節保留再生治療及超音波導引神經修復與疼痛控制等特色科別，近五年累積獲得十六項SNQ國家品質標章認證肯定。

在智慧醫療方面，多年前即引進AI用於電腦斷層輔助肺癌判讀，逐步建構從「A到G」的智慧醫療佈局，導入AI、AR、區塊鏈、雲端、大數據與五G等科技運用。

其中，低劑量電腦斷層肺癌篩檢AI輔助判讀系統已累積執行逾兩萬例，大幅提升影像判讀效率與準確度。另導入跌倒偵測、離床警示、熱成像監測、智慧床頭卡與行動護理系統，大幅降低人工輸入錯誤與醫護文書負擔。

同時打造即時資料匯流平台，能在數秒內整合生命徵象、檢驗結果、影像資訊與病歷內容，提供AI模型、臨床決策支援系統與風險預警引擎使用，並導入FHIR標準，讓院內外系統之間的資料可安全互通。

因應AI時代來臨，員榮進一步自行開發並運用在臨床與流程改善，導入三大AI智慧系統，目標是「把時間還給病人」，並讓醫藥護等專業人員減輕工作負荷。

張克士也向參訪團介紹興建中的員榮新總院，並期待透過此次觀摩交流，與全台醫院夥伴共同學習、成長與交流，讓醫者初衷與核心價值真正落實在每一位病患身上。