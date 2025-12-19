入選《DAZED》亞洲百大影響力人物！林奕嵐驚喜：真的有我嗎？

潛力新星林奕嵐精品活動邀約不斷。（周子娛樂提供）

以影集《她和她的她》獲得金鐘獎最具潛力新人獎，也在《命中註定那頭鵝》、《X！又是星期一》等影視作品快速累積人氣與好評的潛力新秀林奕嵐，入選具高度文化影響力的藝術雜誌《DAZED》最新公布的亞洲百大影響力人物，該榜單匯集橫跨影像、時尚、音樂與藝術等的青年文化代表人物，林奕嵐成為亞洲榜單中備受關注的亞洲新生代演員。

對於獲選國際時尚與文化媒體《DAZED》最新公布的DAZED ASIA 100榜單，林奕嵐的第一個反應是「意外」，甚至反問：「真的有我嗎？」她認為自己仍在表演上持續學習、摸索，思考後發覺：「DAZED看到的也許不是我已經走到哪裡，而是我現在正在路上的樣子。」這份肯定也讓她感受到被理解與鼓勵，她也表示將會繼續精進與耕耘，成為更好的自己。

潛力新星林奕嵐DAZED ASIA 100榜單。（周子娛樂提供）

過去華語影壇中，名導賈樟柯曾入選，資深導演蔡明亮、畢贛以及知名演員舒淇、張震，也都曾受到DAZED的矚目；今年焦點則包括韓國新人團體CORTIS、KATSEYE，還有美國知名歌手SOMBR、Audrey Hobert，足見這份榜單對前衛創作者的高度關注。

林奕嵐日前也登上《MILK X》雜誌封面，她在訪談中分享曾赴紐約拍攝短片的經驗，形容當地的創作節奏相對緩和，拍攝方式也沒有固定公式，讓她可以在開放的狀態中探索角色。相較之下，台灣的拍攝環境比較像是一場踏實的實戰訓練，劇組與演員多半是資深又專業的前輩，節奏明快、分工精準，也讓她在每一次上鏡前都保持高度專注。

潛力新星林奕嵐DAZED ASIA 100榜單。（周子娛樂提供）

她特別提到曾與一位前輩演員對戲，對方帶領她在自然流動的情緒中互相拋接，她說：「對戲的過程就像被催眠一樣」，讓她完全進入角色狀態。在那一刻替她打開了全新的表演感知，也留下非常深刻的震撼與養分。

行程滿檔的她，精品活動也邀約不斷，本月（4日）與周杰倫共同出席Dior活動，也透露最近已完成新劇組拍攝，想利用休假空檔跟家人共度耶誕節。而待播作品《郵票與舒芙蕾》中，她飾演一名展開復仇行動的少女，劇情題材新穎，尚未播出便讓大家好奇她的全新面貌。她希望未來持續挑戰不同類型與層次的角色，不管是文藝電影、驚悚片、懸疑推理或其他類型作品都想嘗試，不為自己設限。

