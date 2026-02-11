入選17件 新北蟬聯「未來教育 臺灣100」全國第一

《圖說》未來教育臺灣100新北 17 件入選蟬聯全國第一，教育局長張明文〈後排左一〉偕團隊今日於市政會議獻獎。〈教育局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】2025年第五屆「未來教育 臺灣100」全國競賽，新北市共有17件專案入選，獲獎件數蟬聯全國第一，教育局長張明文今（11）日偕團對於市政會議獻獎，展現新北在AI教育推動、課程創新及制度化支持上的長期深耕與領先成果。

張明文表示，這屆全國競賽，以「AI時代，共融未來」為主軸，自全國413件教育創新專案中遴選出100件具代表性的教育成果。新北市共有17件專案入選，獲獎件數蟬聯全國第一，新北已連續三年蟬聯全國數位學習相關獎項總數第一，並榮獲第8屆行政院政府服務獎「數位創新加值」，顯示AI已成為促進學習品質提升與教育治理升級的重要助力。

《圖說》樟樹國際實創高中與竹林中學雙雙榮獲「未來教育企業特別獎」。〈教育局提供〉

他指出，從政策推動到課堂實作，新北的教育創新已在校園中落地。在學校實務成果方面，樟樹國際實創高中與竹林中學雙雙榮獲「未來教育企業特別獎」。樟樹實中以「綠領科技素養課程」專案，透過減碳桌遊與教具，將淨零素養轉化為具體行動，建構涵蓋國小至高中的系統性綠能教育，並結合新北市國際永續環境責任論壇發表成果，培養學生表達力與公共行動力。

《圖說》未來教育臺灣100新北 17 件蟬聯全國第一。〈教育局提供〉

另外，竹林中學以深耕逾十年的自然素養課程為基礎，透過「啟動AI世代的科學力」專案，引導學生在AI時代培養探究精神與自主學習能力，強化科學與生活的連結，同步促進教師專業成長。

《圖說》第5屆「未來教育 臺灣100」新北17件入選蟬聯全國第一，前排右三教育局長張明文。〈教育局提供〉

他強調，新北教育局也以「未來教育新趨勢──數位課程教學領導中心『X+AI』」專案獲獎，完整呈現新北以課程領導為核心，結合跨校共備、示例發表與教師實作的支持機制，系統性推動AI融入各學科教學。